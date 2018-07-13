Іспанія скасувала запит на арешт та екстрадицію Пучдемона

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена у четвер, 19 липня, скасував запит на екстрадицію шести каталонських політиків, які покинули територію країни та обвинувачувались у організації заколоту.

Серед каталонських політиків, яких стосується рішення судді, є зокрема і колишній керівник регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який втік з Іспанії та нині перебуває на території Німеччини.

Тиждень тому, 12 липня, вищий земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дав дозвіл видати Іспанії Пучдемона, проте лише у справі про неправомірну розтрату державних коштів, а не за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Від 6 квітня Карлес Пучдемон перебуває у Німеччині на волі. За нього було внесено заставу у розмірі 75 тисяч євро. Він перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Пучдемона затримала німецька поліція після перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордеру на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту та неправомірному використанні бюджетних коштів.