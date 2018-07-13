 Іспанія скасувала запит на арешт та екстрадицію Пучдемона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Іспанія скасувала запит на арешт та екстрадицію Пучдемона

Після того, як німецький суд відмовився видати Іспанії Пучдемона за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, Мадрид зняв відповідний запит на екстрадицію політика та ще п'яти його однодумців.

Мадрид наразі не добиватиметься арешту і екстрадиції Пучдемона

Мадрид наразі не добиватиметься арешту і екстрадиції Пучдемона

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена у четвер, 19 липня, скасував запит на екстрадицію шести каталонських політиків, які покинули територію країни та обвинувачувались у організації заколоту.

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Німеччина може видати Іспанії колишнього очільника каталонського регіонального уряду Карлеса Пучдемона у справі про розтрату державних коштів, вирішив Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну. (12.07.2018)

Суд надав можливість партіям, представленим у новообраному парламенті Каталонії, замінити відсторонених політиків іншими депутатами, до яких у влади Іспанії немає претензій. (10.07.2018)

Серед каталонських політиків, яких стосується рішення судді, є зокрема і колишній керівник регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який втік з Іспанії та нині перебуває на території Німеччини.

Тиждень тому, 12 липня, вищий земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дав дозвіл видати Іспанії Пучдемона, проте лише у справі про неправомірну розтрату державних коштів, а не за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Від 6 квітня Карлес Пучдемон перебуває у Німеччині на волі. За нього було внесено заставу у розмірі 75 тисяч євро. Він перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Пучдемона затримала німецька поліція після перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордеру на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту та неправомірному використанні бюджетних коштів.

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