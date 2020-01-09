Іспанія просить Європарламент позбавити Пучдемона недоторканності

Верховний суд Іспанії у п'ятницю, 10 січня, офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника, каталонського політика Тоні Коміна.

Крім того, судді повторно подали запит до бельгійських органів влади з проханням заарештувати та передати Іспанії цих двох політиків, а також залишили у силі європейські ордери на арешт Пучдемона та Коміна, повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяву суду.

Нагадаємо, 2 січня суд у Бельгії призупинив дію виданого раніше судом у Мадриді міжнародного ордера на арешт і екстрадицію до Іспанії Пучдемона та Коміна. Обидва політики, щоб уникнути арешту, втекли до Бельгії восени 2017 року після спроби проголошення Каталонією незалежності.

У травні 2019 року Пучдемон та Комін були обрані депутатами Європарламенту, однак так і не змогли почати виконувати свої обов'язки через перешкоджання Іспанії. У грудні Суд ЄС постановив, що обидва політики мають право на недоторканність як обрані депутати ЄП.

Напередодні, 9 січня, Верховний суд Іспанії не дозволив ще одному каталонському політику, лідеру партії "Ліві республіканці Каталонії" Оріолю Жункерасу покинути в'язницю, щоб виконувати обов'язки євродепутата. Це рішення було ухвалене попри висновок Суду ЄС, що політик має на це право.

Референдум щодо незалежності Каталонії від Іспанії відбувся 1 жовтня 2017 року. На той час регіональним урядом Каталонії керував Карлес Пучдемон. Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків і громадських діячів за спробу відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Це рішення суду викликало масштабні акції протесту в Каталонії.