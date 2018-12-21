Іспанія прийняла судно з урятованими в Середземному морі мігрантами

Судно іспанської гуманітарної організації Proactiva Open Arms, що врятувало в Середземному морі понад 300 біженців, пришвартувалося на півдні Іспанії. У п'ятницю, 28 грудня, корабель з врятованими мігрантами стало на якір поблизу міста Альхесірас, повідомив кореспондент інформагенції AFP.

Нагадаємо, ще 23 грудня ЗМІ повідомили, що уряд Іспанії згоден прийняти судно з врятованими в акваторії Середземного моря шукачами притулку. Перед тим організація Proactiva Open Arms заявила, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з порятованими харчі. Минулого тижня глава МВС Італії Маттео Сальвіні у своєму мікроблозі Twitter заявив, що порти Італії закриті для "торговців людьми та їхніх помічників".

За даними Proactiva Open Arms, серед врятованих на морі нелегальних мігрантів - вагітні жінки, а також породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною ще раніше доправили гелікоптером на Мальту. Згідно з інформацією ООН, від початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися прибути з Лівії до Італії або Мальти на човнах.

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