 Іспанія починає виплачувати базовий дохід найбіднішим мешканцям країни | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2020

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Економіка

Іспанія починає виплачувати базовий дохід найбіднішим мешканцям країни

Влада Іспанії, яку охопила фінансова криза на тлі пандемії, сподівається довести гарантований середній річний дохід кожного домогосподарства до 10 070 євро.

Spanien | Staatstrauer wegen Coronavirus: Flagge auf Halbmast (picture-alliance/GTRES)

В Іспанії близько 75 тисяч домогосподарств, в яких проживає близько 255 тисяч осіб, вже 26 червня отримають перші виплати в рамках запровадженої програми базового доходу. Про це в неділю, 7 червня, повідомив глава іспанського уряду Педро Санчес.

Допомога становитиме від 462 до 1015 євро на місяць залежно від розмірів домогосподарства. Подати заявку зможуть особи віком від 23 до 65 років, які щонайменше протягом трьох років ведуть самостійне господарство, щонайменше рік сплачували внески до фонду соціального страхування, і чий дохід у даному домогосподарстві не перевищує 230 євро на місяць.

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Базовий дохід в Іспанії

Програму виплати базового доходу громадянам учасники правлячої коаліції в Іспанії - соціалісти та ультраліва партія "Подемос" - погодили ще наприкінці 2019 року. Очікується, розмір урядових виплат в цілому по країні становитиме 3,5 мільярди євро на рік, а у програмі братиме участь близько 850 тисяч домогосподарств, в яких проживає близько 2,3 мільйона осіб майже 47-мільйонної Іспанії.

Завдяки даному кроку влада сподівається довести гарантований середній річний дохід кожного домогосподарства до 10 070 Євро. За словами Санчеса, "понад половина одержувачів допомоги - неповнолітні".

Через пандемію сотні тисяч втратили роботу

Через економічну кризу на тлі пандемії сотні тисяч іспанців втратили роботу, і рівень бідності в країні різко виріс. За урядовими даними, орієнтовно 1,6 мільйона людей у майже 47-мільйонній Іспанії страждають від крайньої бідності.

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За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, станом на 8 червня в країні налічується понад 288 тисяч офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19, понад 27 тисяч осіб померли.

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