Іспанія може подовжити карантинні заходи до 21 червня

На тлі епідемії COVID-19 прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у неділю, 31 травня, заявив про намір запропонувати парламенту подовжити в країні дію надзвичайного стану, запровадження якого дозволило уряду вжити обмежувальних заходів для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Читайте також: У Європі послаблюють обмеження, запроваджені через коронавірус

Дія надзвичайного стану має завершитися 7 червня. Тепер уряд попросить про продовження цього терміну ще на два тижні - до 21 червня, передає агенція AP.

За словами Санчеса, це буде "останнє подовження на 15 днів'', яке необхідне для того, "щоби покінчити з пандемією раз і назавжди".

Читайте також: В Іспанії розпочалася 10-денна жалоба за померлими від коронавірусу

Як повідомлялося, Іспанія належить до країн світу, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Задля обмеження темпів поширення небезпечної хвороби країна вдалася з 15 березня до вкрай жорстких обмежень. Однак поступово іспанський уряд послаблює запроваджені раніше обмеження. З 2 травня іспанці змогли зайнятися спортом надворі та вийти на прогулянки. Наприкінці травня мають знову відкритися театри та кінотеатри. Раніше повідомлялося, що з 1 липня в Іспанії скасують норму про обов'язковий карантин для іноземних туристів. Як повідомило агентство dpa в неділю, 31 травня, тепер у Мадриді планують скасувати обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну, вже з 21 червня.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки З поверненням! Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Повернення пляжного відпочинку Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Візит до перукарні: час настав У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Прогулянка вулицею - вже подія Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Повернення на роботу В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Провести в останню путь Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Відкриті школи В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки Як же без футболу? До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде. Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко

