 Іспанія може подовжити карантинні заходи до 21 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Іспанія може подовжити карантинні заходи до 21 червня

Влада Іспанії збирається подовжити дію надзвичайного стану в країні ще на два тижні. Уряд обіцяє, що це буде востаннє.

Іспанія може подовжити карантинні заходи до 21 червня

Іспанія може подовжити карантинні заходи до 21 червня

На тлі епідемії COVID-19 прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у неділю, 31 травня, заявив про намір запропонувати парламенту подовжити в країні дію надзвичайного стану, запровадження якого дозволило уряду вжити обмежувальних заходів для боротьби зі спалахом коронавірусу.

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Дія надзвичайного стану має завершитися 7 червня. Тепер уряд попросить про продовження цього терміну ще на два тижні - до 21 червня, передає агенція AP.

За словами Санчеса, це буде "останнє подовження на 15 днів'', яке необхідне для того, "щоби покінчити з пандемією раз і назавжди".

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Як повідомлялося, Іспанія належить до країн світу, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Задля обмеження темпів поширення небезпечної хвороби країна вдалася з 15 березня до вкрай жорстких обмежень. Однак поступово іспанський уряд послаблює запроваджені раніше обмеження. З 2 травня  іспанці змогли зайнятися спортом надворі та вийти на прогулянки. Наприкінці травня мають знову відкритися театри та кінотеатри. Раніше повідомлялося, що з 1 липня в Іспанії скасують норму про обов'язковий карантин для іноземних туристів. Як повідомило агентство dpa в неділю, 31 травня, тепер у Мадриді планують скасувати обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну, вже з 21 червня. 

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


Дивитись відео 01:20

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