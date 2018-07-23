Іспанія за два дні врятувала щонайменше 1000 мігрантів

Іспанська морська рятувальна служба поінформувала у суботу, 28 липня, що врятувала життя щонайменше тисячі мігрантів, котрі намагалися Середземним морем дістатися Європи з Північної Африки. За повідомленням агенції AP, іспанські рятувальники підібрали 206 осіб з десяти різних човнів вранці в суботу, 28 липня. Напередодні, 27 липня, служба врятувала ще 774 мігрантів з 52 човнів.

Повідомляється, що дедалі більше мігрантів намагаються дістатися з Алжиру та Марокко до Іспанії. Таким чином Іспанія змінила Італію в якості головних воріт для біженців, що прибувають Середземним морем до Євросоюзу. З початку року до іспанського берега прибули понад 20 тисяч мігрантів.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що за останній місяць кількість мігрантів, що прибуває до Іспанії зросла вдвічі та зараз становить 220 людей на день. Загалом, щоб потрапити до Європи, з початку цього року Середземне море перетнула майже 51 тисяча людей, тоді як в 2017 році в аналогічний період часу ця кількість складала 110 тисяч, а в 2016 році - 241 тисячу. Цього року в морі під час спроби дістатися берегів Європи загинули близько 1,5 тисячі людей, повідомляє МОМ.