 Іспанія за два дні врятувала щонайменше 1000 мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іспанія за два дні врятувала щонайменше 1000 мігрантів

Морська рятувальна служба Іспанії за два останні дні врятувала щонайменше тисячу мігрантів, які на човнах намагалися дістатись європейських берегів через Середземне море.

Мігрант на рятувальному човні

Морська рятувальна служба Іспанії врятувала тисячу мігрантів (фото з архіву)

Іспанська морська рятувальна служба поінформувала у суботу, 28 липня, що врятувала життя щонайменше тисячі мігрантів, котрі намагалися Середземним морем дістатися Європи з Північної Африки. За повідомленням агенції AP, іспанські рятувальники підібрали 206 осіб з десяти різних човнів вранці в суботу, 28 липня. Напередодні, 27 липня, служба врятувала ще 774 мігрантів з 52 човнів.

DW.COM

У 2017 році до Іспанії через Середземне море вже прибули 18 тисяч мігрантів - це більше, ніж до Італії. Кількість прийнятих Іспанією мігрантів цього року зросла втричі. (17.07.2018)

В іспанському уряд заявили, що країна не може перетворюватися на рятувальну організацію на морі для всієї Європи. (25.06.2018)

Повідомляється, що дедалі більше мігрантів намагаються дістатися з Алжиру та Марокко до Іспанії. Таким чином Іспанія змінила Італію в якості головних воріт для біженців, що прибувають Середземним морем до Євросоюзу. З початку року до іспанського берега прибули понад 20 тисяч мігрантів.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що за останній місяць кількість мігрантів, що прибуває до Іспанії зросла вдвічі та зараз становить 220 людей на день. Загалом, щоб потрапити до Європи, з початку цього року Середземне море перетнула майже 51 тисяча людей, тоді як в 2017 році в аналогічний період часу ця кількість складала 110 тисяч, а в 2016 році - 241 тисячу. Цього року в морі під час спроби дістатися берегів Європи загинули близько 1,5 тисячі людей, повідомляє МОМ.

Також за темою

Marokko Migranten in der spnaischen Enklave Ceuta

Сотні біженців прорвалися до іспанського ексклаву в Північній Африці 26.07.2018

Близько 400 осіб нелегально прорвалися через шестиметровий паркан, яким на території Марокко огороджений іспанський ексклав Сеута, та напали на правоохоронців. Багато людей отримали поранення.

Libyen Migranten aufSchlauch von Schiff der deutschen NGO Mission Lifeline gerettet

Найбільше мігрантів потрапили 2017 року до ЄС Середземним морем через Іспанію 17.07.2018

У 2017 році до Іспанії через Середземне море вже прибули 18 тисяч мігрантів - це більше, ніж до Італії. Кількість прийнятих Іспанією мігрантів цього року зросла втричі.

Spanien Malaga 55 gerettete Migranten

Іспанія врятувала понад 560 мігрантів у Середземному морі 23.06.2018

Морська рятувальна служба Іспанії зберегла життя 569 мігрантам, які на човнах намагалися дістатись європейських берегів через Середземне море.

Докладно

Світкування хрещення Київської Русі-України в Києві

Україна в очікуванні єдиної православної церкви

Про боротьбу в Україні за єдину православну церкву - Сергій Руденко спеціально для DW. 

Роналду заплатить великий штраф за ухилення від сплати податків в Іспанії

Роналду заплатить 19 мільйонів євро за податкові махінації

Кріштіана Роналду досягнув угоди з прокуратурою та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  