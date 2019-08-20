Іспанія допоможе Греті Тунберг дістатися до кліматичного саміту ООН в Мадриді

Іспанський уряд запропонував екологічній активістці, шведській школярці Греті Тунберг допомогти потрапити на саміті ООН з питань клімату в Мадриді, який відбудеться в грудні. "Дорога Грето, було б чудово побачити тебе тут, в Мадриді. Ти подолала довгий шлях і допомагаєш усім нам ставити питання, мислити відкрито й активізовувати зусилля. Ми дуже хотіли б допомогти тобі перетнути Атлантику", - написала міністерка екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера у своєму Twitter ввечері у п'ятницю, 1 листопада.

Зараз Грета, яка не літає літаками з екологічних міркувань, перебуває в США. Як саме буде організована її подорож до Мадрида, не уточнюється.

Цьогорічна Кліматична конференція ООН мала відбутися в Чилі. Однак президент країни Себастьян Піньєра відмовився від її проведення через масові акції протесту, що охопили країну. Після цього конференцію перенесли в Мадрид.

Попри зміну місця проведення Грета Тунберг заявила, що хотіла б взяти участь в заході та попросила допомогти перетнути Атлантику. "Виявилося, що я проїхала пів світу не в тому напрямку", - написала вона у своєму Twitter 1 листопада. Кліматична конференція запланована на 2-13 грудня.

Грета Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу. Влітку вона перетнула Атлантику на високотехнологічній яхті Malizia, щоб потрапити до США. Вона взяла участь у кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку, а також у протестах проти змін клімату.