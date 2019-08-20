 Іспанія допоможе Греті Тунберг дістатися до кліматичного саміту ООН в Мадриді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

Іспанія допоможе Греті Тунберг дістатися до кліматичного саміту ООН в Мадриді

Кліматичній активістці, яка не подорожує літаками, дістатися на саміт ООН в Мадриді допоможе іспанський уряд. Раніше конференція була перенесена з Чилі до іспанської столиці.

Знов перетнути Атлантику Греті Тунберг допоможе Мадрид

Знов перетнути Атлантику Греті Тунберг допоможе Мадрид

Іспанський уряд запропонував екологічній активістці, шведській школярці Греті Тунберг допомогти потрапити на саміті ООН з питань клімату в Мадриді, який відбудеться в грудні. "Дорога Грето, було б чудово побачити тебе тут, в Мадриді. Ти подолала довгий шлях і допомагаєш усім нам ставити питання, мислити відкрито й активізовувати зусилля. Ми дуже хотіли б допомогти тобі перетнути Атлантику", - написала міністерка екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера у своєму Twitter ввечері у п'ятницю, 1 листопада.

Зараз Грета, яка не літає літаками з екологічних міркувань, перебуває в США. Як саме буде організована її подорож до Мадрида, не уточнюється.

Цьогорічна Кліматична конференція ООН мала відбутися в Чилі. Однак президент країни Себастьян Піньєра відмовився від її проведення через масові акції протесту, що охопили країну. Після цього конференцію перенесли в Мадрид.

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Тисячі людей вийшли на екологічну акцію у канадській провінції Альберта, яка посідає третє місце у світі за обсягами нафтових запасів. Одночасно відбувся мітинг прихильників нафтової промисловості. (19.10.2019)

Президент Чилі відмовився від проведення Кліматичної конференції ООН, запланованої на грудень цього року, через масові акції протесту, що охопили країну. Це рішення ускладнило плани Грети Тунберг. (31.10.2019)

Попри зміну місця проведення Грета Тунберг заявила, що хотіла б взяти участь в заході та попросила допомогти перетнути Атлантику. "Виявилося, що я проїхала пів світу не в тому напрямку", - написала вона у своєму Twitter 1 листопада. Кліматична конференція запланована на 2-13 грудня.

Грета Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу. Влітку вона перетнула Атлантику на високотехнологічній яхті Malizia, щоб потрапити до США. Вона взяла участь у кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку, а також у протестах проти змін клімату

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