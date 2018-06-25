Іспанія відмовляється приймати судно Lifeline з понад 200 мігрантами

Уряд Іспанії відмовляється прийняти рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, на якому перебувають 234 мігранти, врятовані в Середземному морі. "Іспанія не може перетворюватися на рятувальну організацію на морі для всієї Європи", - заявив у понеділок, 25 червня, міністр розвитку Іспанії Хосе Луіс Абалос в інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena Ser, цитує агентство dpa. Раніше свої порти для судна відмовилисy відкрити Мальта та Італія.

Мерка Барселони Ада Колау напередодні заявила, що місто може бути "безпечною гаванню" для біженців. Але Абалос на це відповів: "Так, у нас є порти в Барселоні, Валенсії, Пальмі. Але Іспанія не може взяти на себе цю відповідальність самотужки". Раніше Іспанія прийняла понад 600 біженців з судна Aquarius, яких було врятованому у Середземному морі, після того, як його відмовилися прийняти в Італії та на Мальті.

З 21 червня судно Lifeline з врятованими біженцями дрейфує у нейтральних водах Середземного моря, оскільки 22 червня Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля. Мігрантам, які перебувають на судні, надається медична допомога, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії, повідомили в Mission Lifeline.

Lifeline - не єдиний корабель з мігрантами, доля яких перебуває у "підвішеному" стані. На торговельному судні Alexander Maersk у Середземному морі перебувають 113 біженців.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні ж Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 біженців потонули неподалік від берегів Лівії.