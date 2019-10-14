Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона

Верховний суд Іспанії у понеділок, 14 жовтня, видав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у зв'язку з невизнаним Мадридом референдумом щодо незалежності регіону, який відбувся у жовтні 2017 року. Суддя Пабло Ярена ініціював видачу ордеру за звинуваченням у підбурюванні до заколоту та неправомірному використанні державних коштів, повідомляє агенція AP.

Раніше цього дня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників каталонського руху за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів.

Карлес Пучдеомон вже назвав рішення суду "жахіттям". Він додав, що реакція на цей вирок має бути такою, "як ніколи до цього".

Нагадаємо, після невдалого референдуму в Каталонії Пучдемон у жовтні 2017 роцу втік до Бельгії, коли разом з іншими прихильниками незалежності регіону мав постати пере судом. Іспанська влада тоді видала ордер на арешт Пучдемона, але пізніше відкликала його. Це сталося після того, як німецький суд ухвалив рішення, що затриманий у ФРН Пучдемон не може бути виданий Іспанії за звинуваченням у заколоті.