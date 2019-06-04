 Іспанський суд призупинив перепоховання останків диктатора Франко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Новини

Іспанський суд призупинив перепоховання останків диктатора Франко

Заплановане перепоховання останків іспанського диктатора Франсіско Франко судді вирішили призупинити, врахувавши протест родини померлого.

Меморіальний комплекс Долина полеглих

Меморіальний комплекс "Долина полеглих"

Верховний суд Іспанії у вівторок, 4 червня, ухвалив рішення призупинити заплановану ексгумацію останків іспанського диктатора Франсіско Франко . Цією одностайною ухвалою судді задовольнили протест з боку родини померлого диктатора проти перепоховання його останків. Остаточне рішення суду у справі очікується за кілька тижнів, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

DW.COM

Іспанські депутати підтримали ексгумацію та перепоховання останків диктатора Франко. За планами уряду, перепоховання має відбутися до кінця 2018 року. (13.09.2018)

Уряд Іспанії вирішив перепоховати останки генералісимуса Франсіско Франко, який покоїться у Долині полеглих під Мадридом. DW - про реакцію на цю ініціативу та перспективи її реалізації. (24.08.2018)

Ще в серпні 2018 року уряд Іспанії розпорядився перенести тлін диктатора з меморіального комплексу "Долина полеглих", розташованого поблизу Мадрида. Останки Франко планувалося перенести на цвинтар Ель-Пардо, де спочиває дружина Франко. У березні 2019 року соціалістичний уряд Санчеса після тривалих дискусій вирішив провести ексгумацію останків Франко 10 червня 2019 року. Ексгумація мала бути непублічною.

Натомість родина диктатора опротестувала такі наміри уряду, наполягаючи на тому, що ексгумація тіла має відбутися лише в тому разі, якщо тлін покійного Франко перенесуть у сімейний склеп в одному з монастирів Мадрида.

Уряд Санчеса постійно наголошував, що в жодному разі не допустить перенесення останків диктатора до цього монастиря в центрі столиці Іспанії.

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