Іспанський суд призупинив перепоховання останків диктатора Франко

Верховний суд Іспанії у вівторок, 4 червня, ухвалив рішення призупинити заплановану ексгумацію останків іспанського диктатора Франсіско Франко . Цією одностайною ухвалою судді задовольнили протест з боку родини померлого диктатора проти перепоховання його останків. Остаточне рішення суду у справі очікується за кілька тижнів, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ще в серпні 2018 року уряд Іспанії розпорядився перенести тлін диктатора з меморіального комплексу "Долина полеглих", розташованого поблизу Мадрида. Останки Франко планувалося перенести на цвинтар Ель-Пардо, де спочиває дружина Франко. У березні 2019 року соціалістичний уряд Санчеса після тривалих дискусій вирішив провести ексгумацію останків Франко 10 червня 2019 року. Ексгумація мала бути непублічною.

Натомість родина диктатора опротестувала такі наміри уряду, наполягаючи на тому, що ексгумація тіла має відбутися лише в тому разі, якщо тлін покійного Франко перенесуть у сімейний склеп в одному з монастирів Мадрида.

Уряд Санчеса постійно наголошував, що в жодному разі не допустить перенесення останків диктатора до цього монастиря в центрі столиці Іспанії.