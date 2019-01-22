Іспанський суд засудив Кріштіану Роналду за ухилення від сплати податків

Відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду засудили до позбавлення волі умовно терміном на 23 місяці і 30 днів і грошового штрафу обсягом майже 3,2 мільйона євро. Відповідне рішення ухвалив у вівторок, 22 січня, суд у Мадриді, передає агенція новин SID.

В ухвалі суду зіркового футболіста визнано винним в ухиленні від сплати податків. 33-річний Роналду погодився з рішенням суддів, що фактично озвучило досягнуту раніше мирову угоду між адвокатами футбольної знаменитості та прокурорами. Згідно з іспанським законодавством, вердикт про позбавлення волі на термін менше двох років було замінено на грошовий штраф у 360 тисяч євро.

Крім того, торік Роналду погодився сплатити іспанським податковим органам 18,8 мільйона євро несплачених свого часу податків та штрафних санкцій.

Багатомільйонні махінації

Слідчі звинувачували Роналду в ухиленні від сплати податків в Іспанії в період із 2011 до 2014 року. Йдеться про несплату податкових відрахувань з продажів прав на зображення та фотографію й на рекламу. За даними прокурорів, Роналду зумів тоді за допомогою підставних фірм, розташованих в офшорах, вивести з-під оподаткування багатомільйонні суми.

Перше судове засідання в цій справі відбулося в липні 2017 року в Мадриді. Тоді Роналду запевнив, що "ніколи нічого не приховував і ніколи не мав такого наміру", нагадує агенція новин dpa.