 Іспанський суд засудив Кріштіану Роналду за ухилення від сплати податків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

Іспанський суд засудив Кріштіану Роналду за ухилення від сплати податків

Суд у Мадриді визнав футболіста Кріштіану Роналду винним в ухиленні від сплати податків та засудив його до позбавлення волі умовно й багатомільйонного грошового штрафу.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду погодився сплатити всі ухваленні штрафи

Відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду засудили до позбавлення волі умовно терміном на 23 місяці і 30 днів і грошового штрафу обсягом майже 3,2 мільйона євро. Відповідне рішення ухвалив у вівторок, 22 січня, суд у Мадриді, передає агенція новин SID.

В ухвалі суду зіркового футболіста визнано винним в ухиленні від сплати податків. 33-річний Роналду погодився з рішенням суддів, що фактично озвучило досягнуту раніше мирову угоду між адвокатами футбольної знаменитості та прокурорами. Згідно з іспанським законодавством, вердикт про позбавлення волі на термін менше двох років було замінено на грошовий штраф у 360 тисяч євро.

Крім того, торік Роналду погодився сплатити іспанським податковим органам 18,8 мільйона євро несплачених свого часу податків та штрафних санкцій.

Багатомільйонні махінації

Слідчі звинувачували Роналду в ухиленні від сплати податків в Іспанії в період із 2011 до 2014 року. Йдеться про несплату податкових відрахувань з продажів прав на зображення та фотографію й на рекламу. За даними прокурорів, Роналду зумів тоді за допомогою підставних фірм, розташованих в офшорах, вивести з-під оподаткування багатомільйонні суми.

Перше судове засідання в цій справі відбулося в липні 2017 року в Мадриді. Тоді Роналду запевнив, що "ніколи нічого не приховував і ніколи не мав такого наміру", нагадує агенція новин dpa.

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Роналду звинуватили в ухиленні від сплати податків

Іспанська прокуратура висунула звинувачення футболістові Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму майже 15 мільйонів євро. (13.06.2017)  

Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами

За інформацією іспанських ЗМІ, Кріштіану Роналду погодився сплатити 18,8 мільйона євро. Окрім того, він отримає два роки ув'язнення умовно. (15.06.2018)  

Роналду перейшов до туринського "Ювентуса"

Мадридський "Реал" подякував Кріштіану Роналду за "найвидатнішу епоху в історії клубу". (10.07.2018)  

Роналду має сплатити 19 мільйонів євро за махінації з податками

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду досягнув угоди з прокуратурою Іспанії та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. А його умовне ув'язнення буде замінене грошовим штрафом. (28.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017)  

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