Іспанська поліція викрила мережу ісламістів у в'язницях країни

Іспанські сили безпеки та поліції викрили мережу підозрюваних ісламістів у 17 виправних закладах країни. Про це в вівторок, 2 жовтня, повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ Іспанії. За даними відомства, до викритої мережі належало 25 засуджених підозрюваних, які могли мати контакти з міжнародним терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), зазначається в повідомленні іспанських правоохоронців.

Підозрювані ісламісти намагалися навернути до своїх лав інших засуджених, вважають правоохоронці, передає агенція новин AFP. Ця операція стала першою в Європі такого роду, наголошують у Мадриді. Серед підозрюваних опинилися й іспанці, котрі навернулися до ісламу. Утім, більшість з членів групи - марокканці або іспанці марокканського походження. Крім того, ще один викритий підозрюваний має громадянство Данії.

Існування цієї групи ісламістів розцінювалося як "потенційний ризик", особливо з огляду на те, що дехто з викритих учасників невдовзі мав залишити виправні заклади через завершення терміну ув'язнення. Ця мережа ісламістів не мала жодного "плану нападу", хоч її члени й намагалися всіляко встряти в суперечку з персоналом в'язниць, наголошується в повідомленні. Тепер органи юстиції з'ясовують, чи мають залишатися ці особи ще за ґратами.