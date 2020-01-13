Іспанська політична партія "Подемос"

“Подемос“ - іспанська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Подемос". "Подемос" є іспанською лівопопулістською партією. Вона була створена в лютому 2014 року. Лідером цієї політичної сили є Пабло Мануель Іглесіас Турріон, іспанський письменник, телеведучий та політолог з Університету Комплутенсе. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.