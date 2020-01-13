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Іспанська політична партія "Подемос"

“Подемос“ - іспанська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Подемос". "Подемос" є іспанською лівопопулістською партією. Вона була створена в лютому 2014 року. Лідером цієї політичної сили є Пабло Мануель Іглесіас Турріон, іспанський письменник, телеведучий та політолог з Університету Комплутенсе. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Іспанії склав присягу коаліційний уряд

В Іспанії склав присягу коаліційний уряд 13.01.2020

В Іспанії склали присягу міністри нового уряду, який утворили соціалісти та лівий альянс "Подемос". Це - перший коаліційний уряд у новітній історії країни.
Парламент Іспанії з другої спроби затвердив Санчеса прем'єром

Парламент Іспанії з другої спроби затвердив Санчеса прем'єром 07.01.2020

Під час другого туру голосування парламент Іспанії затвердив Педро Санчеса прем'єр-міністром країни. Лідер соціалістів отримав перевагу лише в два голоси.

Парламент Іспанії не затвердив Санчеса прем'єром з першої спроби

Парламент Іспанії не затвердив Санчеса прем'єром з першої спроби 05.01.2020

Лідеру іспанських соціалістів Педро Санчесу не вистачило десять голосів для затвердження главою уряду. Повторне голосування відбудеться 7 січня, коли Санчесу необхідно буде отримати просту більшість голосів.
В Іспанії соціалісти утворили коаліцію з Подемос

В Іспанії соціалісти утворили коаліцію з "Подемос" 12.11.2019

Іспанська Соціалістична робітнича партія утворила коаліцію з представниками лівого альянсу "Подемос". Це дозволить соціалістам сформувати уряд після четвертих дострокових виборів за чотири роки.
Соціалісти Педро Санчеса перемагають на виборах в Іспанії

Соціалісти Педро Санчеса перемагають на виборах в Іспанії 10.11.2019

На парламентських виборах в Іспанії, за попередніми даними, перемагають соціалісти чинного прем'єра Педро Санчеса. Однак сформувати більшість їм буде складно, попереджають оглядачі.
В Іспанії призначили позачергові вибори

В Іспанії призначили позачергові вибори 18.09.2019

Нові позачергові вибори до парламенту Іспанії пройдуть 10 листопада. Це будуть четверті вибори, починаючи з 2015 року.

Іспанія ще на крок наблизилася до позачергових виборів парламенту

Іспанія ще на крок наблизилася до позачергових виборів парламенту 25.07.2019

Чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес провалив другий тур парламентського голосування за повторне затвердження його главою уряду. Це підвищує шанси проведення дострокових виборів у країни.
Парламент Іспанії не зміг переобрати Педро Санчеса прем'єр-міністром

Парламент Іспанії не зміг переобрати Педро Санчеса прем'єр-міністром 23.07.2019

Під час першого туру голосування в парламенті Іспанії чинний прем'єр-міністр країни Педро Санчес не зміг набрати абсолютної більшості голосів для затвердження главою уряду. Друге голосування відбудеться у четвер.

В Іспанії відбуваються місцеві вибори

В Іспанії відбуваються місцеві вибори 26.05.2019

Паралельно з виборами до Європарламенту в Іспанії проводяться також і місцеві вибори. Досі в опитуваннях лідирували соціалісти, які нещодавно перемогли на парламентських виборах.
Декомунізація навпаки: Мадрид позбувається назв вулиць епохи Франко

Декомунізація навпаки: Мадрид позбувається назв вулиць епохи Франко 11.05.2017

Мерія Мадрида вирішила перейменувати вулиці, названі на честь діячів режиму Франко в Іспанії. Цей захід викликав полеміку в суспільстві. DW розбиралася у причинах суперечок.
Іспанія виходить з політичного глухого кута

Іспанія виходить з політичного глухого кута 25.10.2016

За крок від третіх виборів за рік політикам Іспанії вдалося домовитися про затвердження уряду меншості на чолі з Маріано Рахоєм. Та чи остаточно країна вийшла з політичного глухого кута, що тривав 10 місяців?
Прем'єр Іспанії Рахой оголосив про перемогу на виборах і намір сформувати уряд

Прем'єр Іспанії Рахой оголосив про перемогу на виборах і намір сформувати уряд 27.06.2016

Консервативна Народна партія на чолі з Маріано Рахоєм зміцнила свої позиції, отримавши 137 мандатів з 350. Проте цього буде недостатньо для того, щоб самостійно сформувати уряд.
Вибори в Іспанії: перемагають консерватори, ліві популісти зміцнюють позиції

Вибори в Іспанії: перемагають консерватори, ліві популісти зміцнюють позиції 26.06.2016

За даними екзит-полів, на парламентських виборах в Іспанії перемагає консервативна Народна партія, однак сформувати уряд можуть ліві сили. Ймовірним є продовження урядової кризи.
Парламентські вибори в Іспанії: створити уряд буде складно

Парламентські вибори в Іспанії: створити уряд буде складно 26.06.2016

26 червня в Іспанії - позачергові парламентські вибори. Соцопитування вказують на те, що іспанське суспільство як і раніше розколоте, і формування нового уряду після виборів буде справою непростою.
Перевибори в Іспанії: все заново

Перевибори в Іспанії: все заново 03.05.2016

Здатність політичних партій Іспанії вирішувати свої внутрішні проблеми може стати ключем для отримання симпатій виборців.
Парламент Іспанії відхилив кандидатуру соціалістів на посаду прем'єра

Парламент Іспанії відхилив кандидатуру соціалістів на посаду прем'єра 02.03.2016

Депутати нижньої палати парламенту Іспанії проголосували проти лідера Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра країни. Кандидатуру підтримали тільки 130 із 350 депутатів.
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