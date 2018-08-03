Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

У тих самих водах, де туристи фотографують китів, ведеться полювання. Теж на китів. Для захисників тварин китобійний промисел - жахливий бізнес. Вони документують розділення туші кита, який важить понад 40 тонн. Власник китобійної фірми вважає акції протестів активістів дурницею. За його словами, ще будучи підлітком, він полював разом з батьком на китів і їв китове м'ясо. Дивіться репортаж з Ісландії, як одні фотографують, а інші вбивають вимираючих китів: