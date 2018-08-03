Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

Попри протести активістів в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали вже більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів.
У тих самих водах, де туристи фотографують китів, ведеться полювання. Теж на китів. Для захисників тварин китобійний промисел - жахливий бізнес. Вони документують розділення туші кита, який важить понад 40 тонн. Власник китобійної фірми вважає акції протестів активістів дурницею. За його словами, ще будучи підлітком, він полював разом з батьком на китів і їв китове м'ясо. Дивіться репортаж з Ісландії, як одні фотографують, а інші вбивають вимираючих китів:
Ісландія була майже банкрутом 10 років тому. Нині ж ця маленька острівна країна процвітає. Як вона так швидко оговталась від кризи? DW вирушила до Ісландії, щоб це з'ясувати. (20.07.2018)
Експерти мають перевірити "наукові" програми виловлювання китів різних країн світу. Резолюція ускладнить деяким країнам можливість виправдовувати забій китів науковою метою. (27.10.2016)