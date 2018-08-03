 Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.08.2018

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Європа

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

Попри протести активістів в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали вже більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів.

М'ясо китів - прибутковий бізнес, утім тури зі спостереженням за китами - прибутковіші.

М'ясо китів - прибутковий бізнес, утім тури зі спостереженням за китами - прибутковіші.

У тих самих водах, де туристи фотографують китів, ведеться полювання. Теж на китів. Для захисників тварин китобійний промисел - жахливий бізнес. Вони документують розділення туші кита, який важить понад 40 тонн. Власник китобійної фірми вважає акції протестів активістів дурницею. За його словами, ще будучи підлітком, він полював разом з батьком на китів і їв китове м'ясо. Дивіться репортаж з Ісландії, як одні фотографують, а інші вбивають вимираючих китів:

 

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Попри протести активістів в усьому світі в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. Репортаж з Ісландії, як одні фотографують, а інші вбивають вимираючих китів.

Докладно

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М'ясо китів - прибутковий бізнес, утім тури зі спостереженням за китами - прибутковіші.

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

В Ісландії туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. 

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