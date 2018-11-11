Ісландсько-український фільм отримав кінопремію від Європарламенту

Ісландський режисер Бенедикт Ерлінгссон отримав премію "Люкс" від Європейського парламенту (European Parliament LUX Prize) за свою кінострічку "Гірська жінка: на війні" (Woman at War), яку він створив у співпраці з Україною та Францією.

Фільм є сумішшю комедії та триллеру з елементами казки. Головна героїня диригентка Халла живе в Ісландії і мріє про усиновлення дитини. Водночас вона веде підпільну боротьбу проти розширення місцевої алюмінієвої промисловості, що, на її думку, є загрозою для унікальних ландштафтів Ісландії. Одного дня жінка нарешті отримує листа. У ньому повідомляється, що на неї чекає дівчинка-сирота з України. Перед героїнею постає дилема - захищати природу, ризикуючи власним життям, чи здійснити свою мрію й нарешті стати матір'ю.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні (Antonio Tajani) зазначив, що головна ідея фільму полягає у тому, що необхідно терміново діяти для порятунку планети.

Премію "Люкс" Європейського парламенту заснували у 2007 році. Її мета - висвітлення публічних дискусій щодо європейської інтеграції і цінностей та поширення європейських фільмів у Євросоюзі. Визначення переможця відбувається шляхом голосування в Європарламенті.

Фільм-переможець отримає фінансову підтримку для написання до нього субтитрів всіма 24 офіційними мовами ЄС. Крім того, за рахунок Європарламенту, стрічку адаптують для людей з вадами слуху та зору й допоможуть провести міжнародну рекламну кампанію.

До речі, стрічка "Гірська жінка: на війні" вже відома українському глядачеві. Цього року вона вийшла на екрани українських кінотеатрів, а цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль обрав її як фільм-відкриття.

У вересні "Гірську жінку: на війні" висунули від Ісландії на премію "Оскар" у номінації "найкращий фільм іноземною мовою".