 Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду

Тисячі прихильників опозиції протестують в Ісламабаді і погрожують уряду хаосом. На вулицях чергують поліцейські та військові. Їхнє завдання - не дати демонстрантам потрапити до урядового кварталу.

Протестувальники виступають проти чинного прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана

Протестувальники виступають проти чинного прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана

У Пакистані у п'ятницю, 1 листопада, відбуваються масові протести проти чинного прем'єр-міністра Імрана Хана, колишнього зіркового гравця у крикет, який очолив країну у 2018 році. На чолі протесту став консервативний релігійний діяч Маулана Фазлур Рахман та його радикальна ісламська партія JUI-F. До них приєдналися інші опозиційні політсили.

Рахман та більшість інших учасників протесту приїхали в Ісламабад напередодні ввечері. Для учасні в протестах у столиці країни вони проїхали майже дві тисячі кілометрів на сотнях автомобілів і автобусів. Більшість з них розпочали шлях з міста Карачі на півдні Пакистану. "Ми їдемо в Ісламабад, щоб прогнати незаконний уряд", - заявив Рахман на мітингу за межами столиці.

Багато протестувальників проїхали майже дві тисячі кілометрів у сотнях автомобілів і автобусів до Ісламабада

Багато протестувальників проїхали майже дві тисячі кілометрів у сотнях автомобілів і автобусів до Ісламабада

Опозиція звинувачує військових країни у маніпуляції під час проведення парламентських виборів 2018 року, щоб допомогти партії Хана перемогти на виборах. Крім того, в країні зросли рівень інфляції та ціни. Сам Імран Хан відмовляється залишити свою посаду.

Pakistan Islamabad | Anti-Regierungsproteste (DW/I. Jabeen)

Поліція стежить за протестувальниками

Сили безпеки Пакистану посили свою присутність на вулицях столиці. Також у місті на головних дорогах були встановлені сотні контейнерів. Вони мають утримати протестувальників від доступу до урядових будівель.

Зазначається, що представники уряду Хана заздалегідь намагалися домовитися про переговори з протестувальниками, щоб уникнути блокади Ісламабада. Однак їхні спроби виявилися невдалими. 

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