"Ісламська держава" втратила останній бастіон у Сирії

Після багатомісячних боїв підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, захопили останній бастіон терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в Сирії.

"Населений пункт Багуз звільнений, здобуто військову перемогу. "Демократичні сили Сирії" (SDF) оголошують про повне знищення так званого халіфату, ІД зазнала стовідсоткової територіальної поразки", - повідомив у суботу, 23 березня, представник SDF Мустафа Балі у соцмережі Twitter. Водночас інший представник SDF у коментарі dpa наголосив, що звільнення Багуза ще не означає стовідсоткової перемоги над тероризмом. Абдель Умар попередив, що ІД може відновитись в іншій формі.

США оголосили про вигнання бойовиків ІД з Багуза ще в п'ятницю, незважаючи на те, що на той час бої в цьому місті, за повідомленнями SDF, ще тривали. Вранці 22 березня Багуз після дводенної паузи знову зазнав обстрілу. За даними SDF, за останні два місяці анклав залишили понад 60 тисяч людей, майже половина з яких є прихильниками ІД, а близько п'яти тисяч осіб - бойовиками терористичного угрупування.

Нагадаємо, курди обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі ще в лютому, однак наступ кілька разів призупиняли для евакуації цивільних. Зокрема, після активного просування 1-2 березня на позиції ісламістів загони SDF призупинили наступ, щоб запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Вони організували коридор для виходу мирних мешканців, у тому числі дружин і дітей бойовиків. Пізніше в SDF оголосили про поновлення наступу після того, як сплив термін ультиматуму, який висунули бойовикам-ісламістам.