 Ірландський парламент проголосував за легалізацію абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Ірландський парламент проголосував за легалізацію абортів

Парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Жінкам дозволили переривати вагітність до 12-го тижня, а при загрозі здоров'ю та життю або при патологіях - і на більш пізніх термінах вагітності.

Жінки радіють результатам референдуму щодо легалізації абортів в Ірландії, травень 2018 року

Жінки радіють результатам референдуму щодо легалізації абортів в Ірландії, травень 2018 року

Ірландський парламент ввечері у четвер, 13 грудня, ухвалив закон, який легалізував здійснення абортів у країні. Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар назвав рішення парламенту "історичним моментом для ірландських жінок", інформує агенція AFP. Цей документ тепер має бути підписаний президентом країни Майклом Хіггінсом.

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Новий законопроект республіканців забороняє аборти після 20 тижня вагітності. Демократична меншість стверджує, що це "ганебна атака" на права жінок. (04.10.2017)

Сенат Аргентини не схвалив законопроект, що дозволяє переривання вагітності. З 2007 по 2016 рік у країні за нелегальний аборт були засуджені 63 особи. (09.08.2018)

Новий закон дозволяє проводити аборти на термінах до 12 тижнів вагітності або пізніше, якщо існує ризик життю або серйозної шкоди здоров'ю жінки. Також дозволені аборти у випадку патологій плоду, які могли б призвести до його загибелі до народження або протягом 28 днів після народження.

"Тільки 200 днів тому ви, жителі Ірландії, проголосували за скасування восьмої (поправки до конституції. - Ред.), щоб ми могли піклуватися про жінок зі співчуттям", - написав у Twitter міністр охорони здоров'я країни Саймон Харріс. "Я хочу подякувати тим активістам, які протягом 35 років воювали за зміну нації, щоб змінити серця і думки", - зауважив він.

Міжнародні організації привітали ухвалення цього закону ірландським парламентом. "Ми вітаємо ухвалення цього законопроекту і повністю підтримуємо важливість набуття ним чинності до кінця року, щоб надання послуг з переривання вагітності могло початися у січні", - заявив голова Amnesty International в Ірландії Колм О’Горман.

У католицькій Ірландії заборону абортів внесли до конституції після референдуму 1983 року. З 2014 року аборти дозволяються лише в тому разі, якщо вагітність становить загрозу життю матері. Ірландці, яка зробила аборт, загрожувало до 14 років позбавлення волі. Утім, жінкам не заборонено робити аборт за кордоном. З 1980 року близько 170 тисяч ірландських жінок були змушені їхати в сусідню Великобританію, де вони є легальними. На референдумі, який відбувся в Ірландії у травні, 66 відсотків виборців підтримали скасування заборони абортів. Тепер єдиною країною Європейського Союзу, де повністю заборонені аборти, залишилася Мальта.

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)

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