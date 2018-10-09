 Ірландське питання може поховати угоду щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Ірландське питання може поховати угоду щодо Brexit

Мішель Барньє застерігає, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією може цілковито перекреслити всі спроби домовитися про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit.

На кордоні між Ірландією та Північною Ірландією (на плакаті - заклики уникнути жорсткого кордону)

На кордоні між Ірландією та Північною Ірландією (на плакаті - заклики уникнути "жорсткого кордону")

Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє заявив у п'ятницю, 19 жовтня, що суперечливе питання кордону між Ірландією і частиною Великобританії Північною Ірландією може поховати переговори щодо Brexit. 

"Відповідь - так", - зазначив Барньє в інтерв'ю французькій радіостанції France Inter, відповідаючи на запитання журналістів, чи спричинить "ірландське питання" колапс переговорів щодо відносин між ЄС та Сполученим Королівством після Brexit. "Я вважаю, що нам потрібна угода. Та я ще не впевнений, що ми її досягнемо", - заявив головний переговорник ЄС, додавши, що всі інші питання між Лондоном і Брюсселем "на 90 відсотків" узгоджені, цитує агенція AFP.

Саміт глав держав і урядів країн ЄС, що днями відбувся у Брюсселі, залишив питання "життя після Brexit" невирішеним.  Голова Європарламенту Антоніо Таяні зазначив, що прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей не зробила жодних істотно нових компромісних пропозицій. Водночас Мей позитивно висловилася щодо пропозиції Мішеля Барньє подовжити перехідний період після Brexit. Президент Європейської Ради Дональд Туск після саміту заявив про зближення позицій Лондона і Брюсселя.

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Так званий закон бутерброда відомий усім: якщо скибка хліба падає, то обов'язково намащеною стороною. Приблизно те саме можна нині сказати й про завершальну фазу переговорів щодо Brexit, вважає Барбара Везель. (18.10.2018)

Лідери країн ЄС просять свого представника на переговорах щодо Brexit Мішеля Барньє досягти домовленості з Лондоном. Дату нового саміту щодо виходу Великобританії з ЄС не призначено. (18.10.2018)

Позиції Великобританії та Євросоюзу щодо Brexit збижуються, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск. Сторони, зокрема, розглядають можливість продовжити перехідний період після виходу Великобританії з ЄС. (18.10.2018)

Головним каменем спотикання на переговорах є питання регламентації перетину кордону на острові Ірландія після Brexit. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між Сполученим Королівством і островом Ірландія.

Вихід Великобританії з ЄС без відповідної угоди щодо подальших відносин розглядається як потенційно катастрофічний через те, що мита та регуляторні питання можуть серйозно ускладнити торговельні відносини між Сполученим Королівством та ЄС.

Сторони планували виробити угоду у найближчі тижні, аби країни-члени ЄС встигли ратифікувати її до кінця березня 2019 року, коли має відбутися вихід Великобританії з ЄС.

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