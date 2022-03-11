Ірина Верещук повідомила напрямки евакуації населення 13 березня

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - і 12 березня з 00:00 до 14:00 читайте тут.
DW стежить за подіями неділі, 13 березня (час київський)
++14:15++
У низці міст Росії в неділю, 13 березня, розпочалися акції протесту проти війни РФ з Україною. За інформацією інтернет-видання Meduza, у Москві та Санкт-Петербурзі влада відмовилася погоджувати антивоєнні мітинги. У Москві, за даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", затримано 10 людей. У Хабаровську, за даними порталу SOTA, затримано не менше восьми людей, зокрема, за написи "Ні війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом. Акції проти війни з Україною проходять також у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі, Владивостоку, Омську, Томську. За даними "ОВД-Інфо", вже було затримано понад 170 людей у 20 містах РФ.
++14:05++
Майже 125 тисяч людей вивезли гуманітарними коридорами на безпечну територію, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю. За його словами, здійснюється чергова спроба доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя. "Наша колона гуманітарного вантажу - за дві години від Маріуполя, лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, що блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж - їжу, воду, медикаменти", - сказав президент. За його словами, Україна відправила в Маріуполь сто тонн найнеобхіднішого. "Усі дипломатичні зусилля - аби вантаж дійшов", - додав він.
++14.00++
Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття 13 березня коридорів для евакуації населення. На Київщині людей вивозять за такими напрямками: Бородянки в Житомир, із села Світильня в напрямку міста Бровари, із села Перемога в напрямку міста Києва та із села Велика Димерка у напрямку міста Бровари. На Луганщині гуманітарні коридори працюватимуть з міста Кремінна до міста Лиман, з міста Рубіжного до міста Слов'янська (Донеччина), з міста Попасної в місто Слов'янськ, із селища Гірське у місто Слов'янськ, а також з Щастя до Слов'янська. За словами Верещук, у Сєвєродонецьку нині тривають обстріли. Міністерка висловила сподівання, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотриманий і буде розпочато вчасну евакуацію людей.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Сьогодні в галереї буде багато дітей, які ще перебувають у небезпеці або вже залишили з мамами, братами, сестрами райони ведення бойових дій, обстрілів, ракетних ударів по мирному населенню України. Проте розпочнемо із цього знімку, зробленого напередодні під час евакуації під Києвом.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Супутникове фото зруйнованого мосту у місті Ірпінь, по руїнах якого з міста біля Києва відбувається евакуація людей. Світлини звідти ми публікували раніше.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Президент Володимир Зеленський 8 березня оприлюднив чергове відео з Києва. Того ж дня глава української держави по відеозв'язку виступив перед парламентом Великобританії. Використав у зверненні цитату зі знаменитої промови Уїнстона Черчілля: "Ми не здамося і не програємо. Захищатимемося будь-якою ціною".
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Війна в Україні - 09.03.2022
Частини збитого російського винищувача-бомбардувальника у Харкові. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку бойових дій над територією країни вже збито майже 50 літаків ВПС РФ.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Добровольці з Білорусі проходять військовий інструктаж та навчання у Києві.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Жінка з дитиною в бомбосховищі в Маріуполі.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Чимало киян продовжує ховатися від обстрілів у міському метро.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Ультразвукові знімки у пологовому відділенні однієї з лікарень Львова.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Ще одна світлина з лікарні у Львові, що став чи не головним пунктом на шляху українських біженців до Європейського Союзу із охоплених бойовими діями регіонів країни.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Діти-біженці з Маріуполя у селі Безіменне Донецької області. У Маріуполі після тривалого обстрілу зруйновано житлові квартали, немає струму та водопостачання.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Залізниця в Києві. У темний час доби у всьому місті дотримуються режиму світломаскування. Під час руху небезпечними регіонами країни вночі цей режим поширюється і на потяги.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Уже в безпеці. Українські біженці, які прибули до прикордонного польського села Медика.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Центральний вокал у Гамбурзі. Точних даних про кількість біженців з України в Німеччині поки що немає, але офіційно вже зареєстровано понад 80 тисяч людей. Очікується, що до ФРН може прибути до 225 тисяч людей з України. Європа готується прийняти кілька мільйонів.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Без слів. Перемишль, Польща.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Хостел у французькому місті Кале. Багато біженців, які прибувають сюди, прямують до родичів у Великобританії. Однак спочатку вони мають отримати візи.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Літак ВПС Японії в очкуванні відправлення рейсу з гуманітарною допомогою для України на військовій базі у місті Комакі.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Король Нідерландів Віллем-Александер та королева Максима зустрілися у Гаазі з представниками української громади. Напередодні під час спільної акції теле- та радіостанцій громадяни Нідерландів зібрали понад 105 мільйонів євро на допомогу Україні та українцям.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Графіті зі зображеннями президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка у місті Підгориця, Чорногорія.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Європейські та українські прапори перед будівлею Європейського парламенту в Страсбурзі. Ще на початку березня ЄС заявив про виділення щонайменше 500 мільйонів євро зі свого бюджету на термінову гуманітарну допомогу Україні.
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Війна в Україні - 09.03.2022
"Ні війні!" - акція в японському місті Хіросіма у Меморіальному парку миру. Парк розташовано на території колишнього округу Накадзіма, повністю знищеного внаслідок атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році.
Автор: Микола Пермяков