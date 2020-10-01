Ірена Карпа: Лукізм, ейджизм та інші містичні звірі з надр свідомості українського споживача

Хоча чого там - українського. Хто без гріха - хай кине в сусіда смартфоном. Чого був вартий шлюб президента Франції Еммануеля Макрона зі старшою від нього Бріжіт. Скільки пліток про те, що "Насправді він гей! Ну бо як інакше?" - простий народ, і "секретних" розповідей про подружок доньки Бріжіт, які "невтомно намагаються його кадрити, коли приходять в гості, я-то точно знаю, мені Марі-П'єр розказувала, вона з ними близька…" І навіть ті просунуті споживачі, які проти ейджизму і цілком собі ЗА вікову різницю у шлюбі, підтверджують свою правоту так: "Зате дивіться, яка Бріжіт стильна! А ноги в неї які! Навіть такий-то кутюр'є назвав її ноги найкрасивішими ногами Франції! Та дай Бог мені так у 60 із гаком виглядати!"

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Отже - знову "виглядати". Знову лук - ключовий. Бріжіт на сторінках модних хронік, Бріжіт як ікона стилю, Бріжіт як его-буст для підвищення самооцінки (тут плюсую й аплодую) мільйонів жінок старшого покоління. Тільки чомусь не сильно говорять про її людські якості (крім хіба доброго смаку і звички дозволяти собі біле вино лише раз на тиждень). Про людяність, дипломатичність, етичність, підтримку, креативність, мудрість французи згадують рідше, ніж про елегантність. Та й не всім подобається як не крій піджака, то відтінок волосся чи спосіб фарбувати очі. І це я загальну температуру по палаті даю - споживачі+медіа, а не лише соцмережевий компост.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Мадам та мосьє президент Їхнє кохання було скандальним. Школяр з єзуїтської гімназії Еммануель Макрон закохався у свою вчительку французької Бріжіт Троньйо, старшу за нього на 24 роки. І зараз - 24 роки потому - вони уже як сімейна пара заїжджають до Єлисейського палацу.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Наполеон і Жозефіна Те, що старші жінки та молодші чоловіки люблять один одного, зовсім не є якоюсь особливістю сучасності: Наполеон Бонапарт був по вуха закоханий у Жозефіну Богарне, старшу за нього на 6 років. Її суспільне становище допомогло Наполеону в його злеті, піком якого стало проголошення його імператором у 1804 році.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Мадонна та Жесус Лус Мадонна та Жесус Лус (Jesus Luz) були б чудовою парою уже через самі свої імена, однак їхні стосунки тривали недовго. Поп-зірка та бразилець-фотомодель були разом два роки. Вона була старша за нього на 28 років. Пізніше партнер Мадонни сказав, що причиною розриву стосунків стала велика різниця у віці.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Гайді Клум та Віто Шнабель Навіть якщо жовта преса часом поширює плітки про їхнє розлучення, німкеня Гайді Клум та американець Віто Шнабель переконують усіх у тому, що вони ось уже три роки, як щасливі один з одним. Німецька супермодель старша за свого партнера-антиквара на 13 років.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Тіна Тернер і Ервін Бах "Це було кохання з першого погляду", - каже Тіна Тернер про свого чоловіка Ервіна Баха. Американська поп-зірка старша за народженого у Німеччині Ервіна на 16 років. Разом вони уже понад 30 років, а чотири роки тому Тернер та музичний продюсер поєднали свої серця у шлюбі.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Нена та Філіпп Пальм Нена старша за Філіппа Пальма на 12 років. Разом вони уже 23 роки - але поки що неодружені. Виконавиця популярної в Німеччині пісні "99 повітряних кульок" ніколи не приховувала того, що вона - людина сімейна. І більш за все вона любить проводити час зі своїм коханим, музикантом та продюсером, а також їхніми п'ятьма дітьми та онуками.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка Златан Ібрагімович та Хелена Сегер "Мою сім'ю я тримаю осторонь. Не хочу, щоб вони вели таке життя, як я", - каже футболіст світового рівня Златан Ібрагімович британському виданню The Guardian. Саме тому світлини з його на 11 років старшою дружиною - рідкість. Хелена Сегер - колишня модель і акторка, зараз займається бізнесом. Шведська пара має двох дітей. Автор: Мартін Муно



Право бути без мейкапу

Якщо лукізм та ейджизм - симптоматичні явища у країнах, які ми звикли вважати зразком цивілізованості, то чого б це українцям відставати в естафеті?.. Нам як не американська конгресменка Вікторія Спартц "не надто красива, як на українку", то дружина кандидата в мери Черкас "некрасива і стара", бо дозволила собі сфотографуватися поряд із чоловіком ненафарбованою і - ой леле! - не відповіла канону юної чарівниці з косою до пояса і 90-60-90. Звісно ж, коли почався флешмоб #no_make_up на підтримку Керолайн Євпак, англійки, яка залишила комфортне життя у Великобританії заради чоловіка і Черкас, я долучилася. Правило просте: сфотографуйся без мейкапу, в тебе є на це право. Публічна ти людина чи ні - роби за рівнем свого комфорту. А не за рівнем горизонту очікування вишуканих естетів (перекреслено) інтернетних хейтерів.

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Шкода, немає часу інспектувати акаунт кожного такого експерта з його "мнєнієм". Але чомусь я впевнена: продершись через репощених котиків і результати тесту "какого цвєта твоя аура", ми докопаємося до істини. Збагнемо, що за цими профілями скромних людей ховається як не Анджеліна Джолі, то точно Бред Пітт (через одного). Ну бо хто б іще дав собі право безапеляційних суджень про чиюсь красу/некрасу?!

Хоча насправді все не так смішно.

Я знала зовсім молодих жінок, доведених до неврозу цим "що люди скажуть". "Люди" починалися з законного чоловіка, якого не можна було розчарувати: для цього жінка прокидалася за дві години до його пробудження і робила собі повний макіяж. Засинала ввечері (робила вигляд, що засинала) також, відповідно, в макіяжі. Щоби потім непомітно вислизнути з ліжка, змити його і нанести вже рано вранці. При цьому на повному серйозі заявлялося, що цим примудростям навчила її мама "для збереження щасливого шлюбу".

Усі ці жіночі мемасіки штибу "піду намалюю собі обличчя", "я не знаю, хто ти, но я тебе накрашу" (вимовляється зранку перед дзеркалом) - це, звісно, частина сучасного фольклору.

Але сміятися з них мають право лиш самі жінки. Як із прямого сенсу жарту, так і з себе самих: із того, наскільки ми плутаємо соціально прийнятне лице з тим, що в нас є від природи.

Я фарбуюся тоді, коли у мене зйомка чи публічний виступ. Навіть підбори взуваю, про що неодмінно жартую: дивіться, на які я тортури пішла заради вас, дорогі глядачі! Але так само можу в шостій ранку прийти на пряме телевключення без мейкапу і в піжамі. І теж, не сумнівайтеся, із себе посміюся. Бо в цьому і є суть свободи: бути такою, як ти хочеш, і тоді, коли хочеш.

Ейджизм - це злочин

Щодо ейджизму, то його я карала би законом на рівні расизму. Бо коли чую від подруги, 35-річної професіоналки у сфері комунікацій, що їй відмовляють у вакансії через вік (!), у мене рухається волосся на голові. Я, звісно, розумію, що ринок праці щодня заповнюють молоді зубаті і рукаті, які на все з презирством пхекають "прошлий вєк!" Але чомусь трохи втомлюють помилки в кожному другому слові й поставлені для краси коми у меседжах від цих юних геніїв. Інколи до амбітності та слоганів "ти вартий найкращого!" варто б додавати бодай мінімальні здобутки (що лише підкріплять "революційні ідеї", звісно!) і якесь здорове почуття такту, чи що.

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Стоп. Я тут не виступаю проти молодих спеціалістів - це було би ейджизмом у зворотний бік. І як будь-яка доросла людина, що колись була юною, "с дєцкім відом, увольтє єйо!", "вічним підлітком" і "нєженствєнною пацанкою" з амбіціями і баченням, я розумію, що вік і досвід не завжди означають професійний розвиток і компетентність. (Цілі пострадянські покоління клерків, чиновників та інших громадян з філософією "досидіти до пенсії" - цьому доказ). Просто я не розумію, як такі загальні категорії, як вік, стать, національність, можуть бути мірилом цінності окремо взятої особистості.

І тим більше - о Господи, зовнішність. Якщо не йдеться про вакансію "обличчя марки", манекенниці, хостеси, секретарки на рецепції, елітескортниці та ще ряду екстер'єрних професій - WTF, роботодавці?.. Навіть акторок останні кілька десятиліть вже не міряють за "писаною красою", а лише за харизмою й талантом (хвала Меріл Стріп). Хто і коли вирішив, що відповідати канонам краси дорівнює професійній чи людській якості? Хто встановлює цей канон? Чи ринок праці і ринок рабів десь там давно і глибоко переплелися у людських стереотипних уявленнях?.. Так от варто би розплести ці застарілі сіті.

Інакше є шанс самим у них потрапити. Як нинішнім молодим снобам, так і роботодавцям. І навіть не тому, що Karma is a bitch. Просто порядок речей такий: всі постаріємо, шановні. Навіть якщо у 22 це здається малоймовірним. Хочеться чморити інших, якихось чужих тьоток?.. Що ж. Діло ваше. Але як ви себе прийматимете у відповідному віці - залежатиме не лише від вашого косметолога й мейкапа. Порожняк всередині не запудриш, хоч яким би професійним не був ваш візажист.

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Кохання попри все Історія кохання Еммануеля та Бріжіт почалася, коли майбутньому політику було 15 років. Вона була його шкільною вчителькою французької і вела театральний гурток. На той момент заміжній Бріжіт було 40 років, подружжя мало трьох дітей. Коли Еммануелю Макрону виповнилося 17, він заявив: "Що б Ви не робили, я одружуся з Вами". Обіцянки наполегливий чоловік дотримався - за 13 років пара побралася.

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Найближча радниця Бріжіт відігравала важливу роль у передвиборчій кампанії чоловіка. Вона старша за свого обранця на 24 роки. Таку ж різницю у віці мають Дональд і Меланія Трамп. Проте, на відміну від господаря Білого дому, новообраний президент Франції завжди наголошує, що дружина - його найближча радниця.

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Успішна дружина Нині Бріжіт полишила викладання та допомагає чоловіку в політичній кар'єрі. На цій світлині вона супроводжує Еммануеля Макрона у поїздці до Лілля. Якось журналісти поцікавилися у Бріжіт, у чому секрет успіху її чоловіка в політиці. Відповідь була: "Він успішний у всьому".

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Мати та бабуся Бріжіт Макрон - мати трьох дітей і бабуся сімох онуків. На фото вона зі своїми доньками від першого шлюбу. Спільних дітей у пари немає, тому Еммануель няньчиться з онуками дружини та, як пишуть французькі ЗМІ, обожнює їх та вважає своїми.

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Донька шоколатьє Бріжіт Троньйо народилася на півночі Франції, у родині відомого шоколатьє. Вона була шостою і наймолодшою дитиною. Компанія її кондитерської династії, яка налічує п'ять поколінь, виготовляє, зокрема, тістечка "макарон". Родинний бізнес досить успішний і приносить прибуток у чотири мільйони євро на рік.

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Поцілунок на інавгурації Свою прив'язаність до нового президента Франції Еммануеля Макрона Бріжіт не посоромилася продемонструвати навіть під час помпезної церемонії інавгурації новго господаря Єлисейського палацу, привселюдно поцілувавши в губи свого чоловіка.

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції Ікона стилю Французи захоплюються Бріжіт, а модні журнали називають її "іконою стилю". Жінка віддає перевагу одягу від відомих дизайнерів і може собі це дозволити. А от вік, схоже, її не надто бентежить. Французи переконані - він лише додає їй чарівності. Автор: Ольга Войтович

