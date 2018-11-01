Іран розпочав масове виробництво винищувача Kowsar

Іран запустив масове виробництво власних винищувачів четвертого покоління Kowsar, пише агенція "Інтерфакс" із посиланням на іранський телеканал "Прес-ТВ".

На церемонії запуску виробничої лінії в провінції Ісфахан у суботу, 3 липня, був присутній міністр оборони Ірану Амір Хатамі. "Незабаром буде вироблено необхідне число таких літаків, і вони будуть поставлені на службу ВПС", - заявив Хатамі.

Іранський телеканал зазначає, що літак був створений, щоб надавати логістичну підтримку наземним операціям. Винищувач має новітні можливості маневрування і здатний нести різне озброєння.

Іран вперше презентував винищувач Kowsar у серпні в день національної оборонної промисловості країни. На його тестовому польоті Kowsar був присутній президент країни Хасан Роухані. Як підкреслює Іран, винищувач - повністю іранського виробництва.