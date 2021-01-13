Іран підтвердив атаку на своє вантажне судно "Савіз" в Червоному морі

На іранське вантажне судно "Савіз" (Saviz) було скоєно напад. Інформацію про атаку підтвердило в середу, 7 квітня, іранське інформагентство Таснім (Tasnim News Agency).

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За припущеннями, Корпус вартових ісламської революції (елітні частини збройних сил Ірану. - Ред.) використовував його з розвідувальною метою. Судно тривалий час базувалося біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

До цього Тегеран заявляв, що судно було задіяно для боротьби з піратами в Червоному морі і в стратегічній Баб-ель-Мандебській протоці, що розділяє африканський континент і південь Аравійського півострова.

Телеканал Al Arabiya з посиланням на джерело повідомив, що судно могло постраждати від дії магнітної міни. Інформагентство Мехр (Mehr News Agency) повідомило про можливий ракетний обстріл.

NYT: за атакою міг стояти Ізраїль

Тим часом американське видання The New York Times (NYT) з посиланням на джерело написало, що, за його даними, ізраїльські військові повідомили США, що їхні сили завдали удару по судну.

За словами співрозмовника видання, "ізраїльтяни назвали напад помстою за завдані раніше іранськими військами удари по ізраїльських кораблях". "Савіз" пошкоджений нижче ватерлінії, додало джерело. Офіційно в Ізраїлі поки не прокоментували подію.

Пентагон знає про інцидент

Офіційний представник Пентагону Джессіка Макналті заявила, що в американському оборонному відомстві знають про інцидент, але заперечують причетність до нього американських військовослужбовців.

Раніше, в лютому, речниця Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що Вашингтон не має наміру послаблювати режим санкцій щодо Тегерана для відновлення переговорів з Іраном стосовно його атомної програми.

Як повідомлялося, 6 квітня у Відні стартувало засідання Спільної комісії (СК) щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Йдеться про першу в 2021 році зустріч СК Ірану і міжнародної "п'ятірки" (Німеччина, Великобританія, Франція, Китай і Росія).