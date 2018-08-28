 Іран проти США у Гаазі: Вашингтон заперечує юрисдикцію суду ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Іран проти США у Гаазі: Вашингтон заперечує юрисдикцію суду ООН

США вважають, що суд ООН не може виносити рішень щодо американських санкцій, оскільки США мають право на захист своїх інтересів.

Засідання Міжнародного суду ООН щодо американських санкцій проти Ірану, 27 серпня 2018 року

Засідання Міжнародного суду ООН щодо американських санкцій проти Ірану, 27 серпня 2018 року

Сполучені Штати Америки вважають, що питання запроваджених Вашингтоном санкцій стосовно Ірану не належить до юрисдикції Міжнародного суду ООН. Про це заявила радниця з правових питань Держдепартаменту США Дженніфер Ньюстед у вівторок, 28 серпня, під час виступу в суді в Гаазі. "Для цього суду погодження з юридичними маніпуляціями Ірану матиме серйозні наслідки", - пригрзила вона, цитує інформагенція dpa.

Ньюстед наголосила, що вихід США з ядерної угоди 2015 року і поновлення санкцій були цілком законними. Вашингтон вдався до цих кроків, "визнаючи загрозу, яку поведінка Ірану й надалі становить для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США".

Нагадаємо, напередодні у Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочався розгляд позову Ірану проти США через запроваджені Вашингтоном санкції. Адвокат з боку Тегерана Мохсен Мохебі назвав у суді санкції США "неприкритою економічною агресією". Тегеран закликав суд негайно призупинити дію санкцій, щоб захистити інтереси Ірану,  поки триватиме судовий розгляд.

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Перед початком дії санкцій з боку США, іранська авіакомпанія отримала п'ять європейських літаків. Тегеран відзначає, що ЄС виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном. (05.08.2018)

Іран закликає Міжнародний суд ООН негайно призупинити дію санкцій, запроваджених Вашингтоном. У США позов Тегерана називають "зловживанням судом ООН". (27.08.2018)

На початку травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією й Німеччиною в 2015 році. План передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Від санкцій можуть постраждати також і неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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