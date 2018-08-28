Іран проти США у Гаазі: Вашингтон заперечує юрисдикцію суду ООН

Сполучені Штати Америки вважають, що питання запроваджених Вашингтоном санкцій стосовно Ірану не належить до юрисдикції Міжнародного суду ООН. Про це заявила радниця з правових питань Держдепартаменту США Дженніфер Ньюстед у вівторок, 28 серпня, під час виступу в суді в Гаазі. "Для цього суду погодження з юридичними маніпуляціями Ірану матиме серйозні наслідки", - пригрзила вона, цитує інформагенція dpa.

Ньюстед наголосила, що вихід США з ядерної угоди 2015 року і поновлення санкцій були цілком законними. Вашингтон вдався до цих кроків, "визнаючи загрозу, яку поведінка Ірану й надалі становить для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США".

Нагадаємо, напередодні у Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочався розгляд позову Ірану проти США через запроваджені Вашингтоном санкції. Адвокат з боку Тегерана Мохсен Мохебі назвав у суді санкції США "неприкритою економічною агресією". Тегеран закликав суд негайно призупинити дію санкцій, щоб захистити інтереси Ірану, поки триватиме судовий розгляд.

На початку травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією й Німеччиною в 2015 році. План передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Від санкцій можуть постраждати також і неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.