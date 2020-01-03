Іран прирівняв армію США до "терористичної організації"

У парламенті Ірану ухвалили закон, яким визнали міністерство оборони США та американську армію "терористичною організацією". Відповідний законопроєкт іранські парламентарі підтримали у середу, 7 січня.

Згідно з документом, усі американські військові та співробітники Пентагону і афілійованих з ним організацій вважаються "терористами". До цього переліку також внесено людей, які віддали наказ чи іншим чином взяли участь у "мученицькій смерті" іранського генерала Касема Сулеймані.

"Будь-яка допомога цим силам, включно з військовою, розвідницькою, фінансовою, технічною чи логістичною буде розглядатися як участь у терористичному акті", - йдеться у заяві парламенту.

Іранські законотворці також проголосували за збільшення бюджету спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс", який перед смертю очолював Сулеймані, на суму, що у перерахунку становить близько 200 мільйонів євро.

Ухвалений закон фактично був поправкою до іншого подібного документа, який був підтриманий парламентом у квітні. У ньому США були визнані "державою-спонсором тероризму". У Вищій національній раді безпеки Ірану пояснили необхідність ухвалення такого закону тим, що Вашингтон раніше визнав КВІР терористичною організацією зі свого боку.

Також у середу, 7 січня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав ліквідацію Сулеймані "актом державного тероризму" та пообіцяв, що відповідь Тегерана буде пропорційною.

Напередодні стало відомо, що США відмовили Заріфу у наданні візи, яка б дозволила йому взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН, запланованому у Нью-Йорку на четвер, 9 січня. Засідання РБ ООН, яке мав відвідати Заріф, планувалося ще до ліквідації Сулеймані і не стосувалося американо-іранських відносин. Але ця зустріч могла надати голові МЗС Ірану публічний міжнародний майданчик для критики такого кроку Вашингтона.