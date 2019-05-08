Іран призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою - ЗМІ

Іран офіційно призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Про це в середу, 15 травня, повідомило агентство ISNA джерело в іранському відомстві з атомної енергії. За словами посадовця, тепер країна може необмежено виробляти збагачений уран та важку воду.

Нагадаємо, що минулого тижня Іран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Листи про це 8 травня були передані послам країн, які залишилися сторонами угоди після виходу з неї США.

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран.

Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.