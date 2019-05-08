 Іран призупинив низку зобов′язань за ядерною угодою - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Іран призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою - ЗМІ

Іран офіційно призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Тепер країна може необмежено виробляти збагачений уран та важку воду.

Іран призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою

Іран офіційно призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Про це в середу, 15 травня, повідомило агентство ISNA джерело в іранському відомстві з атомної енергії. За словами посадовця, тепер країна може необмежено виробляти збагачений уран та важку воду.

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Євросоюз, Великобританія, Німеччина та Франція й надалі підтримують ядерну угоду з Іраном, проте відкидають "ультиматуми" з боку Тегерана. (09.05.2019)

Іран поінформував послів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. (08.05.2019)

Нагадаємо, що минулого тижня Іран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Листи про це 8 травня були передані послам країн, які залишилися сторонами угоди після виходу з неї США.

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран.

Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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