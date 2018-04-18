Іран пригрозив прирівняти армію США до терористів

В Ірані голова парламентської комісії з питань національної безпеки і зовнішньої політики Хашматалла Фалахатпіше пригрозив прирівняти американських військових до терористів. Про це іранський політик написав у суботу, 6 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Якщо Корпус вартових ісламської революції опиниться в американському переліку терористичних угруповань, ми додамо армію США до чорного списку терористичних організацій, розмістивши її біля Даїш (арабська назва міжнародної терористичної організації "Ісламська держава")", - застеріг іранський парламентар.

Напередодні американське видання The Wall Street Journal з посиланням на анонімних представників адміністрації президента США Дональда Трампа повідомило, що Вашингтон має намір внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

Згодом ці наміри адміністрації президента підтвердила й агенція новин Reuters, що посилалась на трьох неназваних високопоставлених американських чиновників.

Не виключено, що відповідне рішення оголосять 8 квітня. Якщо до цього справді дійде, то такий крок стане першим випадком, коли США прирівняють офіційний орган іноземної держави до терористичної організації.

Нагадаємо, за адміністрації президента Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном та відновили чинність скасованих за президентства Барака Обами санкцій проти Тегерана.

Інші підписанти угоди з Іраном - Росія, Китай, Великобританія, Франція й Німеччина цей крок не підтримали. Крім того, дії США засудив також і ЄС, пообіцявши європейським компаніям, котрі працюватимуть на іранському ринку, механізми захисту від американських санкцій.