 Іран пригрозив прирівняти армію США до терористів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

Іран пригрозив прирівняти армію США до терористів

У відповідь на повідомлення про плани Вашингтона оголосити Корпус вартових ісламської революції терористами Тегеран може прирівняти до терористів військових США, заявили в іранському парламенті.

Пентагон

В Ірані голова парламентської комісії з питань національної безпеки і зовнішньої політики Хашматалла Фалахатпіше пригрозив прирівняти американських військових до терористів. Про це іранський політик написав у суботу, 6 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Якщо Корпус вартових ісламської революції опиниться в американському переліку терористичних угруповань, ми додамо армію США до чорного списку терористичних організацій, розмістивши її біля Даїш (арабська назва міжнародної терористичної організації "Ісламська держава")", - застеріг іранський парламентар.

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Попри вихід США з ядерної угоди з Іраном та санкції проти нього, країна продовжує виконувати умови договору, йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики. (22.02.2019)

США запровадили санкції проти 25 осіб та компаній з Ірану, Туреччини та ОАЕ, які причетні до схеми фінансування "Корпусу вартових Ісламської революції". (26.03.2019)

Напередодні американське видання The Wall Street Journal з посиланням на анонімних представників адміністрації президента США Дональда Трампа повідомило, що Вашингтон має намір внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

Згодом ці наміри адміністрації президента підтвердила й агенція новин Reuters, що посилалась на трьох неназваних високопоставлених американських чиновників.

Не виключено, що відповідне рішення оголосять 8 квітня. Якщо до цього справді дійде, то такий крок стане першим випадком, коли США прирівняють офіційний орган іноземної держави до терористичної організації.

Нагадаємо, за адміністрації президента Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном та відновили чинність скасованих за президентства Барака Обами санкцій проти Тегерана.

Інші підписанти угоди з Іраном - Росія, Китай, Великобританія, Франція й Німеччина цей крок не підтримали. Крім того, дії США засудив також і ЄС, пообіцявши європейським компаніям, котрі працюватимуть на іранському ринку, механізми захисту від американських санкцій.

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