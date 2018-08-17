 Іран представить новий винищувач | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

Іран представить новий винищувач

22 серпня Іран представить новий винищувач, повідомив міністр оборони. Країна відчуває загрозу з боку США та Ізраїлю, тому модернізуватиме свою систему оборони.

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі

На тлі погіршення відносин з США та Ізраїлем Іран наступного тижня представить новий винищувач та модернізовану протиракетну оборону. "Нашим першим пріоритетом є наші ракетні потужності, і ми повинні їх посилити ... враховуючи зусилля супротивника в протиракетній обороні", - заявив ввечері у суботу, 18 серпня, міністр оборони Ірану Амір Хатамі в телевізійному інтерв'ю, передає агенція Tasnim. Новий винищував буде представлено в день національної оборонної промисловості країни 22 серпня.

Хатамі зазначив, що модернізація оборони викликана неодноразовими загрозами з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів. Він також згадав втрати, які країна понесла під час війни з Іраком у 1980-х роках. Хатамі додав, що регіональний суперник країни - Саудівська Аравія - "має найбільший військовий бюджет у світі після Америки та Китаю ... тоді як наш оборонний бюджет обмежений". Тому Іран, за його словами, змушений гарантувати безпеку за мінімальну ціну.

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Міністр оборони також відкинув ідею "арабського НАТО", яку він назвав "частиною гри з метою розпалити чвари" з боку США.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

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