 Іран починає збагачувати уран вище ліміту, обумовленого ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іран починає збагачувати уран вище ліміту, обумовленого ядерною угодою

Тегеран від 7 липня почне збагачувати уран вище рівня 3,67 відсотка, заявив представник уряду країни. Таким чином Іран не буде дотримуватися ядерної угоди.

Представники іранського уряду, Організації з атомної енергії та заступник очільника МЗС Ірану на пресконфереції у Тегерані

Представники іранського уряду, Організації з атомної енергії та заступник очільника МЗС Ірану на пресконфереції у Тегерані

Іран знімає з себе зобов'язання за віденською ядерною угодою 2015 року, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Про це в неділю, 7 липня, заявив представник уряду Ірану Алі Рабей.

"Відсьогодні ми більше не дотримуємося обмеження в 3,67 відсотка і будемо збагачувати уран залежно від наших потреб", - цитує інформагенція dpa заяву речника іранського уряду під час спільної пресконференції з віце-головою МЗС Ірану та представником організації з атомної енергетики Ірану.

Водночас представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. Він також додав, що поки не надходило вказівок уряду перейти до збагачення урану до 20 відсотків урану, що потрібно для науково-дослідного реактора для медичних потреб у Тегерані.

Віце-голова МЗС Ірану Аббас Аракчі вказав на те, що після одностороннього виходу США з договору Тегеран "дав дипломатії термін тривалістю в рік, проте це на принесло результату". Однак можливості для дипломатичного вирішення конфлікту ще не вичерпані, підкреслив він.

Нагадаємо, що у середині травня Іран офіційно припинив дотримуватися деяких зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Іранська влада попередила, що якщо світові держави протягом 60 днів не зроблять кроки для захисту іранської економіки від американських санкцій, Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

 

DW.COM

Іран анонсував початок збагачення урану без жодних обмежень

Іран збагачуватиме уран у тій кількості і до того рівня, які сам вважає за потрібне, заявив президент країни Хасан Роухані. (03.07.2019)  

МАГАТЕ проведе 10 липня екстрене засідання по Ірану

Засідання ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану скликають на прохання США. Воно призначене на 10 липня. (06.07.2019)  

Іран відмовляється від низки зобов'язань за ядерною угодою

Тегеран не дочекався від європейських країн кроків з порятунку ядерної угоди, тому заявив про намір відмовитись від виконання ще низки її пунктів. (25.06.2019)  

Також за темою

Hassan Ruhani Präsident des Iran

Іран анонсував початок збагачення урану без жодних обмежень 03.07.2019

Іран збагачуватиме уран у тій кількості і до того рівня, які сам вважає за потрібне, заявив президент країни Хасан Роухані.

Iranische Fahne mit UN Fahnen

МАГАТЕ проведе 10 липня екстрене засідання по Ірану 06.07.2019

Засідання ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану скликають на прохання США. Воно призначене на 10 липня.

Brüssel Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg

Глава МЗС Люксембурга застеріг від нової хвилі міграції в ЄС 06.07.2019

У разі загострення конфлікту між США і Іраном Європу очікує масовий приплив біженців, заявив глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн.

Реклама

Докладно

Прапори України та ЄС

Чи потрібен Києву саміт Україна-ЄС у політичне міжсезоння

Саміт 8 липня у Києві стане першою такою подією для президента Зеленського і останньою для чинного керівництва ЄС.  

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив главу Центального банку Мурата Четінкая

Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини

Президент Туреччини звільнив главу Центрального банку країни. Причина звільнення не вказана.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  