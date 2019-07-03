Іран починає збагачувати уран вище ліміту, обумовленого ядерною угодою

Іран знімає з себе зобов'язання за віденською ядерною угодою 2015 року, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Про це в неділю, 7 липня, заявив представник уряду Ірану Алі Рабей.

"Відсьогодні ми більше не дотримуємося обмеження в 3,67 відсотка і будемо збагачувати уран залежно від наших потреб", - цитує інформагенція dpa заяву речника іранського уряду під час спільної пресконференції з віце-головою МЗС Ірану та представником організації з атомної енергетики Ірану.

Водночас представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. Він також додав, що поки не надходило вказівок уряду перейти до збагачення урану до 20 відсотків урану, що потрібно для науково-дослідного реактора для медичних потреб у Тегерані.

Віце-голова МЗС Ірану Аббас Аракчі вказав на те, що після одностороннього виходу США з договору Тегеран "дав дипломатії термін тривалістю в рік, проте це на принесло результату". Однак можливості для дипломатичного вирішення конфлікту ще не вичерпані, підкреслив він.

Нагадаємо, що у середині травня Іран офіційно припинив дотримуватися деяких зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Іранська влада попередила, що якщо світові держави протягом 60 днів не зроблять кроки для захисту іранської економіки від американських санкцій, Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.