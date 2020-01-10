Іран почав дослідження чорних скриньок з літака МАУ

У Тегерані розпочалася робота за участі іранських та українських експертів з розшифровки обидвох чорних скриньок з борту літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що зазнав катастрофи в Ірані. Про це керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив у п'ятницю, 10 січня, в ефірі державного іранського телебачення.

За словами Абедзаде, експерти працюють у лабораторії в аеропорту Мерабад у Тегерані. Задачею дослідників є отримання збережених даних польоту та звуків, записаних у кабіні пілотів, зокрема останніх слів пілота літака.

Абедзаде запевнив, що Іран має технічні можливості для оцінки даних чорних скриньок, але зазначив, що з українською стороною було погоджено за необхідності використати інше програмне забезпечення та прилади з-закордону. Також не виключається можливість передати чорні скриньки для оцінки в інші країни.

Іранський уряд заявив про те, що вітатиме підтримку усіх зацікавлених країн у розслідуванні авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ. Урядовий речник Алі Рабей заявив інформагенції IRNA, що Іран запросив компанію Boeing взяти участь у розслідуванні.

Рабей і Абедзаде виключили припущення, що літак міг бути збитий ракетою іранських сил ПВО, назвавши його "технічно та науково абсурдними", пояснивши їх бажанням американців завдати шкоди іміджу Ірану.

Нагадаємо, ввечері 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ, який 8 січня зазнав аварії поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою. У той же час президент США Дональд Трамп також заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

Вранці 10 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) як причину авіакатастрофи в Тегерані не виключається, але станом на сьогодні не підтверджена. Він також звернувся до західних партнерів з проханням надати усі відповідні дані та докази у розпорядження комісії з розслідування аварії літака.