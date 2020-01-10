Іран почав дослідження чорних скриньок з літака МАУ
Іранські та українські експерти почали розшифровку обидвох самописців з борту Boeing 737 компанії МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана.
У Ірані запевняють, що мають технічні можливості для розшифровки чорних скриньок з Boeing 737 компанії МАУ
У Тегерані розпочалася робота за участі іранських та українських експертів з розшифровки обидвох чорних скриньок з борту літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що зазнав катастрофи в Ірані. Про це керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив у п'ятницю, 10 січня, в ефірі державного іранського телебачення.
За словами Абедзаде, експерти працюють у лабораторії в аеропорту Мерабад у Тегерані. Задачею дослідників є отримання збережених даних польоту та звуків, записаних у кабіні пілотів, зокрема останніх слів пілота літака.
Абедзаде запевнив, що Іран має технічні можливості для оцінки даних чорних скриньок, але зазначив, що з українською стороною було погоджено за необхідності використати інше програмне забезпечення та прилади з-закордону. Також не виключається можливість передати чорні скриньки для оцінки в інші країни.
Іранський уряд заявив про те, що вітатиме підтримку усіх зацікавлених країн у розслідуванні авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ. Урядовий речник Алі Рабей заявив інформагенції IRNA, що Іран запросив компанію Boeing взяти участь у розслідуванні.
Рабей і Абедзаде виключили припущення, що літак міг бути збитий ракетою іранських сил ПВО, назвавши його "технічно та науково абсурдними", пояснивши їх бажанням американців завдати шкоди іміджу Ірану.
Нагадаємо, ввечері 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ, який 8 січня зазнав аварії поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою. У той же час президент США Дональд Трамп також заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.
Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.
Вранці 10 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) як причину авіакатастрофи в Тегерані не виключається, але станом на сьогодні не підтверджена. Він також звернувся до західних партнерів з проханням надати усі відповідні дані та докази у розпорядження комісії з розслідування аварії літака.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Літак упав невдовзі після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували 82 громадянина Ірану, 63 громадян Канади, а також шведи, афганці та британці.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
США та Канада говорять про ймовірне влучання в літак ракети
Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. Раніше низка американських ЗМІ написала, що США також мають підтвердження даної версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І Трюдо, і президент США Дональд Трамп припустили, що літак могли збити помилково. Іран звинувачення відкидає.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Тегеран залучить до розслідування Boeing та США
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Перші висновки іранських слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомляється, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Києві оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.