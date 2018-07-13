 Іран подав до Міжнародного суду ООН позов проти США через санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Іран подав до Міжнародного суду ООН позов проти США через санкції

Іран подав позов проти США до Міжнародного суду, щоб оскаржити поновлення санкцій. У Тегерані вважають, що Вашингтон порушив американсько-іранський договір про дружбу

Джавад Заріф наголосив на необхідності протистояти політиці США

Джавад Заріф наголосив на необхідності протистояти політиці США

Іран вирішив судитися зі Сполученими Штатами Америки в Міжнародному суді ООН через поновлення ними санкцій проти Тегерана. Міністерство закордонних справ Ірану повідомило про подання позову до суду у вівторок, 17 липня, а сам позов був зареєстрований напередодні. Таким чином, Тегеран планує "притягти США до відповідальності за їхнє незаконне одностороннє поновлення санкцій", накладених Вашингтоном після того, як президент США Дональд Трамп вивів свою країну з іранської ядерної угоди. Окрім того, Іран вважає, що США порушили американсько-іранський договір про дружбу 1955 року.

"Іран відданий верховенству права перед лицем зневаги США до дипломатії і законних зобов'язань. Необхідно протистояти їхній звичці порушувати закон", - написав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Twitter.

DW.COM

Німецька влада збирається перевірити заплановану операцію Ірану на відповідність законам. Частиною перевірки буде питання, чи не йдеться про порушення режиму санкцій, запроваджених з боку США. (09.07.2018)

Лідери Євросоюзу на саміті в Софії обмінялися думками щодо порятунку ядерної угоди з Іраном. На думку президента Франції Еммануеля Макрона, ЄС має підтримати невеликі компанії, котрі бажають продовжувати бізнес з Іраном. (17.05.2018)

На початку травня президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році, який передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Ці санкції можуть негативно вплинути також і на неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі. В іранському МЗС повідомили, що у європейських країн є термін від 45 до 60 днів, щоб надати гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди. Якщо ж європейські учасники угоди не зроблять цього, Іран ухвалить "вимушені рішення", заявили в Тегерані.

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