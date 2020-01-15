 Іран передасть Україні ″чорні скриньки″ зі збитого літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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Новини

Іран передасть Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ

Тегеран передасть Києву бортові самописці зі збитого літака МАУ. Якщо ж в Україні їх не вдасться розшифрувати, то "чорні скриньки" направлять до Франції, заявили в Ірані.

На місці катастрофи літака МАУ в Ірані

На місці катастрофи літака МАУ під Тегераном

Іран підтвердив, що передасть Україні бортові самописці літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який розбився поблизу Тегерана. Про це в суботу, 18 січня, повідомляє наближена до влади іранська інформагенція Tasnim з посиланням на заяву очільника відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасана Резаіфара.

Як зазначається, іранська влада готова до того, що вміст так званих "чорних скриньок" вивчать експерти з Франції, Канади та США. "Використовуючи експертизу таких країн як Франція, Канада та Америка, ми спробуємо прочитати (бортові самописці, - Ред.) у Києві", - заявив Резаіфар. Якщо ж ці зусилля виявляться невдалими, "чорні скриньки" відправлять до Франції, зазначив іранський чиновник. При цьому він додав, що вміст "чорних скриньок" не читатимуть у самому Ірані.

DW.COM

Група експертів із України, Канади та Ірану отримає доступ до бортових самописців Boeing 737 на місці, після чого їх передадуть Україні, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. (17.01.2020)

У столиці Ірану Тегерані завершилась ідентифікація тіл 11 громадян України, загиблих унаслідок збиття літака МАУ. За попередньою інформацією, тіла загиблих передадуть Україні до 19 січня. (16.01.2020)

Напередодні, 17 січня, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що група експертів з України, Канади та Ірану отримає "на місці" доступ до бортових самописців збитого літака МАУ. Після цього, за словами Пристайка, іранська сторона має передати їх Україні. Крім того, в Ірані завершилась ідентифікація тіл 11 громадян України, загиблих унаслідок збиття літака. Тіла загиблих передадуть в Україну 19 січня.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше того дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох людей, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

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