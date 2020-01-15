Іран передасть Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ

Іран підтвердив, що передасть Україні бортові самописці літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який розбився поблизу Тегерана. Про це в суботу, 18 січня, повідомляє наближена до влади іранська інформагенція Tasnim з посиланням на заяву очільника відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасана Резаіфара.

Як зазначається, іранська влада готова до того, що вміст так званих "чорних скриньок" вивчать експерти з Франції, Канади та США. "Використовуючи експертизу таких країн як Франція, Канада та Америка, ми спробуємо прочитати (бортові самописці, - Ред.) у Києві", - заявив Резаіфар. Якщо ж ці зусилля виявляться невдалими, "чорні скриньки" відправлять до Франції, зазначив іранський чиновник. При цьому він додав, що вміст "чорних скриньок" не читатимуть у самому Ірані.

Напередодні, 17 січня, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що група експертів з України, Канади та Ірану отримає "на місці" доступ до бортових самописців збитого літака МАУ. Після цього, за словами Пристайка, іранська сторона має передати їх Україні. Крім того, в Ірані завершилась ідентифікація тіл 11 громадян України, загиблих унаслідок збиття літака. Тіла загиблих передадуть в Україну 19 січня.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше того дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох людей, які можуть бути причетні до цієї трагедії.