 Іран передасть Україні самописці зі збитого літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Новини

Іран передасть Україні самописці зі збитого літака МАУ

Протягом двох тижнів Тегеран передасть Києву "чорні скринькі" зі збитого українського літака. Раніше іранська влада кілька разів передумувала віддавати самописці.

На місці катастрофи українського літака під Тегераном

На місці катастрофи українського літака під Тегераном

Іран погодився передати Україні бортові самописці зі збитого поблизу Тегерана літака авіакомпанії МАУ. Про це в середу, 11 березня, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко. За його словами, про це заявив представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Міжнародної організації цивільної авіації.

Тегеран планує передати Києву "чорні скриньки" зі збитого літака у найближчі два тижні. Про це країна повідомила Міжнародній організації цивільної авіації, передає агенція Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що одна із "чорних скриньок" збитого в січні українського літака сильно пошкоджена. Іранська влада вже кілька разів заявляла про передачу самописців Україні, однак потім відмовлялася це зробити.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

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