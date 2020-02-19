Іран передасть Україні самописці зі збитого літака МАУ

Іран погодився передати Україні бортові самописці зі збитого поблизу Тегерана літака авіакомпанії МАУ. Про це в середу, 11 березня, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко. За його словами, про це заявив представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Міжнародної організації цивільної авіації.

Тегеран планує передати Києву "чорні скриньки" зі збитого літака у найближчі два тижні. Про це країна повідомила Міжнародній організації цивільної авіації, передає агенція Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що одна із "чорних скриньок" збитого в січні українського літака сильно пошкоджена. Іранська влада вже кілька разів заявляла про передачу самописців Україні, однак потім відмовлялася це зробити.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.