 Іран: переговори зі США не мають сенсу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

Іран: переговори зі США не мають сенсу

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не довіряє договорам, укладеним зі США, і не бачить сенсу у переговорах з Вашингтоном.

Алі Хаменеї

Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у суботу, 21 липня, відкинув ідею проведення переговорів з Вашингтоном, оскільки вони "не мають сенсу". "Ми не можемо довіряти словам Сполучених Штатів і навіть їхнім підписам", - заявив Хаменеї на зібранні іранських дипломатів. Саму навіть думку про те, що якісь проблеми можна вирішити шляхом переговорів зі США, Хаменеї назвав "великою помилкою".

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Щодо переговорів з ЄС, Хаменеї був м'якшим. "Переговори з європейцями повинні продовжитися, однак ми не повинні чекати на їхню пропозицію нескінченно", - цитує іранського лідера інформагенція AFP.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що США відкриті до нових переговорів з Іраном, предметом яких має бути не лише ядерна програма країни, а також ракетна програма та агресивна зовнішня політика Тегерана у регіоні, яка, на думку, Вашингтона, становить загрозу для його ключового союзника на Близькому Сході - Ізраїлю. 

Крім того, Хаменеї також підтримав ідею, яку раніше висловив президент Ірану Хасан Роухані, щодо можливого блокування постачання нафти з країн Перської затоки, якщо продаж іранської нафти буде заблоковано санкціями.

Як повідомлялося, цього тижня Іран подав позов проти США до Міжнародного суду, щоб оскаржити поновлення санкцій. У Тегерані вважають, що Вашингтон порушив американсько-іранський договір про дружбу.

На початку травня президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році, який передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Ці санкції можуть негативно вплинути також і на неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі. В іранському МЗС повідомили, що у європейських країн є термін від 45 до 60 днів, щоб надати гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди. Якщо ж європейські учасники угоди не зроблять цього, Іран ухвалить "вимушені рішення", заявили в Тегерані.

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