Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою

Іран більше не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди, підписаної в 2015 році. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень, йдеться в заяві іранського уряду, поширеній увечері в неділю, 5 січня, місцевою інформагенція Irna.

В якості останнього - п'ятого - етапу скорочення своїх зобов'язань за ядерною угодою Тегеран відмовляється від обмежень щодо кількості центрифуг. При цьому в заяві уряду зазначається, що Тегеран і надалі співпрацюватиме з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке контролює дотримання угоди.

В іранському уряді вказали на те, що країна може швидко повернутися до виконання зобов'язань за угодою в разі скасування санкцій проти Тегерана.

Кількома годинами раніше речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві анонсував наступний крок щодо часткового виходу країни з ядерної угоди. "Увечері у нас буде важливе засідання з цього приводу, ми ухвалюватимемо рішення щодо п'ятого етапу часткового виходу", - заявив Аббас Мусаві.

Оглядачі в Тегерані не виключають, що іранський уряд може відреагувати подальшим підвищенням рівня збагачення урану до 20 відсотків з огляду на вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані, повідомляє агенція dpa.

Нагадаємо, ядерну угоду з Іраном уклали влістку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран вже понад півроку поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди.