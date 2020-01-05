 Іран оголосив про останній етап відмови від зобов′язань за ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ.

Іран уже півроку поступово скорочує свої зобов'язання за ядерною угодою

Іран уже півроку поступово скорочує свої зобов'язання за ядерною угодою

Іран більше не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди, підписаної в 2015 році. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень, йдеться в заяві іранського уряду, поширеній увечері в неділю, 5 січня, місцевою інформагенція Irna.

В якості останнього - п'ятого - етапу скорочення своїх зобов'язань за ядерною угодою Тегеран відмовляється від обмежень щодо кількості центрифуг. При цьому в заяві уряду зазначається, що Тегеран і надалі співпрацюватиме з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке контролює дотримання угоди.

В іранському уряді вказали на те, що країна може швидко повернутися до виконання зобов'язань за угодою в разі скасування санкцій проти Тегерана.

Кількома годинами раніше речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві анонсував наступний крок щодо часткового виходу країни з ядерної угоди. "Увечері у нас буде важливе засідання з цього приводу, ми ухвалюватимемо рішення щодо п'ятого етапу часткового виходу", - заявив Аббас Мусаві.

DW.COM

В Ірані відновили збагачення урану на ядерному об'єкті Фордо. Це новий етап скорочення країною своїх зобов'язань в рамках ядерної угоди 2015 року. (07.11.2019)

Президент Ірану Хасан Роухані оголосив про нове скорочення зобов'язань своєї країни за ядерною угодою. За словами Роухані, Іран повернеться до її повноцінного виконання лише після скасування накладених на країну санкцій. (05.11.2019)

Учасники жалобної ходи розмахували іранськими прапорами та скандували "Смерть Америці". Президент Ірану заявив, що американці пожинатимуть наслідки вбивства генерала не лише зараз, а і в наступні роки. (04.01.2020)

Оглядачі в Тегерані не виключають, що іранський уряд може відреагувати подальшим підвищенням рівня збагачення урану до 20 відсотків з огляду на вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані, повідомляє агенція dpa.

Нагадаємо, ядерну угоду з Іраном уклали влістку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран вже понад півроку поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди.

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