Іран не зміг вивести на орбіту супутник Payam

Іран, попри критику США, запустив супутник, котрий не вдалося вивести на орбіту. Про це у вівторок, 15 січня, повідомило державне телебачення країни, інформує агенція AFP.

"Супутник Payam було успішно запущено сьогодні (…) Однак на фінальному етапі його не вдалося вивести на орбіту", - повідомив міністр інформаційних і комунікаційних технологій країни Мохаммад Джавад Азарі Джахромі.

Супутник з ракетою-носієм розробляли в тегеранському технологічному університеті. Payam і його ракета-носій успішно подолали перший і другий етап запуску, зазначив міністр. Однак на третьому етапі супутник не зміг досягти необхідної швидкості для виходу на орбіту. Попри невдачу, Іран планує запуск наступного супутника Землі під назвою Doosti, повідомив Джахромі.

Планувалося, що обидва супутника Payam та Doosti збиратимуть інформацію щодо кліматичних змін в Ірані. Про це напередодні повідомив президент країни Хасан Роухані. "Супутники нададуть нам усю необхідну інформацію. А ми доведемо світові, що ми є країною науки", - підкреслив Роухані.

Раніше цього місяця держсекретар США Майк Помпео заявив, що плани Ірану щодо запуску штучного супутника Землі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, бо ракети-носії для супутників використовують технології "майже ідентичні" до ядерних балістичних ракет. Тегеран відкидає ці закиди, стверджуючи, що розробка супутника переслідує суто наукові цілі.