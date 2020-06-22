 Іран невдовзі передасть чорну скриньку збитого літака МАУ Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

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Новини

Іран невдовзі передасть чорну скриньку збитого літака МАУ Франції

Міністр закордонних справ Ірану підтвердив, що його країна найближчим часом передасть "чорну скриньку" зі збитого під Тегераном літака української авіакомпанії МАУ Франції.

На місці падіння літака МАУ під Тегераном

На місці падіння літака МАУ під Тегераном

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем повідомив, що Іран найближчими днями відправить самописець збитого літака української авіакомпанії МАУ до Франції для розшифрування. Про це в понеділок, 22 червня, повідомило міністерство закордонних справ Ірану.

"У телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем у понеділок міністр закордонних справ Заріф повідомив, що Іран відправить "чорну скриньку" українського літака до Франції найближчими днями, щоб проаналізувати його дані. Високопоставлений іранський дипломат зазначив, що рішення про відправлення бортового реєстратора було ухвалено вже давно, а також додав, що ухвалу буде реалізовано найближчим часом", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Зазначається також, що міністр закордонних справ Заріф повідомив про те, що  Іран вже поінформував Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, процедури виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих унаслідок трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український авіалайнер. "Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням", - повідомили в іранському міністерстві.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

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    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

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    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

  • У Борисполі небайдужі залишають квіти біля портретів загиблих в авіакатастрофі українського лайнера в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


DW.COM

В Ірані назвали нову причину утримання самописців літака МАУ

В усьому винна пандемія коронавірусу, пояснили в Тегерані. Раніше Іран заявляв, що не передаватиме "чорні скриньки" Україні, оскільки вони не містять важливої інформації. (15.06.2020)  

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