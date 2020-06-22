Іран невдовзі передасть чорну скриньку збитого літака МАУ Франції

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем повідомив, що Іран найближчими днями відправить самописець збитого літака української авіакомпанії МАУ до Франції для розшифрування. Про це в понеділок, 22 червня, повідомило міністерство закордонних справ Ірану.

"У телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем у понеділок міністр закордонних справ Заріф повідомив, що Іран відправить "чорну скриньку" українського літака до Франції найближчими днями, щоб проаналізувати його дані. Високопоставлений іранський дипломат зазначив, що рішення про відправлення бортового реєстратора було ухвалено вже давно, а також додав, що ухвалу буде реалізовано найближчим часом", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Зазначається також, що міністр закордонних справ Заріф повідомив про те, що Іран вже поінформував Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, процедури виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих унаслідок трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український авіалайнер. "Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням", - повідомили в іранському міністерстві.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.