Іран назвав "плідними" перемовини з МАГАТЕ

Постійний представник Ірану при міжнародних організаціях у Відні Казем Гаріб-Абаді назвав "плідними" переговори між гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та іранськими чиновниками, що відбулися в неділю, 21 лютого, в Тегерані. Про це Казем Гаріб-Абаді повідомив у дописі в соцмережі Twitter.

"Іран і МАГАТЕ провели плідні дискусії, що базувалися на взаємній повазі", - написав постпред Ірану. Він також наголосив, що результати цих перемовин будуть оголошені невдовзі.

За словами іранського представника, Гроссі перебуває в Тегерані для обговорення "основних заходів перевірки", які проводяться на іранських ядерних об'єктах. Очільник МАГАТЕ зустрівся в неділю з главою Організації з атомної енергетики Ірану Алі Акбаром Салехі. Також раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що так само планує цього дня зустріч з Гроссі.

Іран погрожує припинити співпрацю з МАГАТЕ щодо регулярних перевірок агентством ядерних об'єктів Ірану, якщо США не скасують накладених за президентства Дональда Трампа санкцій проти Ірану. Тож Гроссі планує досягти під час свого візиту в Іран "прийнятного рішення" для того, щоб інспектори МАГАТЕ могли й далі мати доступ до іранських ядерних потужностей, цитує агенція новин AFP.

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У додатковому протоколі до укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном і "групою 5+1" - США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією, Німеччиною - Тегеран пообіцяв надавати доступ інспекторам МАГАТЕ до своїх ядерних потужностей.

Утім, нещодавно іранський парламент ухвалив рішення припинити з 23 лютого 2021 року інспекції МАГАТЕ, якщо доти санкції США щодо Ірану не скасують або не послаблять. Водночас очільник іранського МЗС Джавад Заріф запевнив у інтерв'ю іранському телеканалу Press TV, що обмеження доступу інспекторам МАГАТЕ ще не означає виходу Ірану з ядерної угоди.

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