Іран надав МАГАТЕ доступ до двох спірних об'єктів

Іран погодився надати експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступ до двох своїх спірних об'єктів і пообіцяв співпрацювати під час проведення перевірки. Про це повідомляється у спільній заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та віцепрезидента Ірану, глави організації з атомної енергії країни Алі Акбара Салехі у середу, 26 серпня.

"Після інтенсивних двосторонніх консультацій Іран і МАГАТЕ досягли угоди (...) У зв'язку з цим, Іран добровільно надає МАГАТЕ доступ до двох об'єктів, позначених МАГАТЕ, і сприятиме діяльності МАГАТЕ з проведення перевірки. Були погоджені дати надання доступу МАГАТЕ для проведення перевірки", - йдеться в повідомленні на сайті міжнародного агентства.

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Також підкреслюється, що таким чином, у МАГАТЕ більше немає до Іранудодаткових запитань щодо перевірки ядерних об'єктів країни.

"Виходячи з аналізу наявної у МАГАТЕ інформації, агентство не має додаткових питань до Ірану та жодних інших запитів на доступ до місць, крім тих, які були заявлені Іраном в угоді і протоколі", - зазначається у спільній заяві.

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Як повідомлялося, питання у МАГАТЕ щодо об'єктів в Тегерані й Ісфахані виникли рік тому. В агентстві виникли підозри, що там, можливо, в минулому велася діяльність в рамках іранської ядерної програми. З того часу агентство повідомляло, що не отримало задовільних відповідей, а експертам агентства було відмовлено у доступі на ці об’єкти, що викликало стурбованість у міжнародної спільноти. За даними МАГАТЕ, на території цих об'єктів могла бути проведена санітарна обробка з метою видалення слідів такої діяльності у минулому.

19 червня 2020 року Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила жорстку резолюцію з критикою на адресу Тегерана, в якій містилася вимога забезпечити інспекторам агентства доступ до цих двох підозрілих об'єктів. Як повідомлялося, МАГАТЕ хотіло упевнитися в тому, що Іран коректно задокументував свою колишню діяльність на цих об'єктах, а також дані про свою атомну програму в цілому.

Ядерна угода з Іраном

У червні 2015 року п'ять країн-постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду, яка передбачала можливість використання Іраном ядерної енергетики в обмін на гарантії, що він не матиме ядерної зброї. Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року в односторонньому порядку вийшов з цієї угоди і запровадив проти Тегерана нові санкції.

У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення чинності американських санкцій проти Тегерана, останній став оголошувати поетапні відмови від дотримання пунктів ядерної угоди. Інші підписанти цієї угоди з Іраном - Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - наголошували, що не мають наміру виходити з угоди. Об'єкти в Тегерані й Ісфахані не пов'язані з цією відмовою Ірану дотримуватися пунктів ядерної угоди, уточнює dpa.