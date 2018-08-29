Іран може переглянути співпрацю з МАГАТЕ

Якщо Європа буде чинити тиск на Іран у зв'язку з ядерною угодою, то Тегеран перегляне свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це заявив голова іранського парламенту - меджлісу - Алі Ардашир Ларіджані на засіданні в неділю, 19 січня. За його словами, які наводить інформагенція IRNA, в парламенті вже підготовлено відповідну пропозицію.

Якщо європейські країни будуть себе поводити "несправедливо" щодо Ірану, той відповість "серйозними" заходами, які торкнуться співпраці з МАГАТЕ, наголосив Ларіджані. Подробиць він не вказав. Фахівці МАГАТЕ проводять перевірку ядерних об'єктів Ірану, щоб контролювати дотримання ним ядерної угоди, підписаної в 2015 році з Німеччиною, Францією, Великобританією, Китаєм, Росією і США.

Глава меджлісу Ірану, зокрема, висловив жаль у зв'язку з наміром Німеччини, Франції і Великобританії задіяти механізм вирішення спорів, передбачений ядерною угодою. Він передбачає створення спеціальної комісії у тому випадку, якщо одна зі сторін угоди порушує її. Якщо протягом 15 днів спір не буде вирішений, то за цим може послідувати запровадження санкцій на рівні ООН.

Іран поступово відступає від ядерної угоди

Німеччина, Франція і Великобританія вдалися до цього механізму після того, як Іран на початку січня оголосив про відмову від зобов'язань щодо обмежень обсягів збагачення урану, а також - щодо кількості та моделей центрифуг.

Нагадаємо, що ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань за ядерною угодою, однак продовжує співпрацювати з МАГАТЕ і запевняє, що готовий повернутися до виконання всіх зобов'язань, якщо з країни знімуть санкції і гарантують врахування його інтересів.