 Іран заявив про запуск на орбіту першого військового супутника, у США обурені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

Іран заявив про запуск на орбіту першого військового супутника, у США обурені

Ракета-носій Qassed вивела на орбіту перший іранський військовий супутник Noor-1, повідомили в Корпусі вартових ісламської революції. У Вашингтоні пригрозили наслідками.

Пуск ракети-носія Qassed в Ірані, 22 квітня 2020 року

Пуск ракети-носія Qassed в Ірані, 22 квітня 2020 року

Іранські військові вивели на орбіту перший військовий супутник в історії країни. Про вдалий пуск повідомили в середу, 22 квітня, в Корпусі вартових ісламської революції (КВІР), передає іранська агенція новин MEHR. Як зазначили в Тегерані, ракета-носій Qassed змогла вивести космічний апарат Noor-1 ("Світло-1". - Ред.) на орбіту висотою 425 кілометрів.

Пуск ракети відбувся з нагоди річниці заснування КВІР, йдеться в повідомленні MEHR. Ракету запущено з одного зі стартових майданчиків у центральній частині країни.

Востаннє Іран запускав ракету із супутником в космос в лютому. Однак тоді космічний апарат не вийшов на заплановану орбіту через занадто низьку швидкість ракети-носія.

Вашингтон пригрозив наслідками

Тим часом держсекретар США Майк Помпео заявив в середу в Вашингтоні, що нинішнім пуском Тегеран порушив вимоги Ради Безпеки ООН. "Я вважаю, що Іран потрібно притягти до відповідальності", - заявив керівник американської дипломатії, цитує агенція новин AFP.

Вашингтон побоюється, що Тегеран використовує свою космічну програму як прикриття для розширення своїх можливостей зі створення балістичних ракет та розвитку ядерної програми. Після одностороннього виходу США з ядерної угоди з Іраном в травні 2018 року президент США Дональд Трамп провадить політику "максимального тиску" на Тегеран, зокрема й за допомогою відновлення жорстких санкцій проти країни.

Нагадаємо, раніше у середу президент США Дональд Трамп повідомив, що наказав американським військово-морським силам обстрілювати іранські катери берегової охорони, якщо вони провокуватимуть американських військових.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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