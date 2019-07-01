 Іран заявив про готовність і надалі співпрацювати з МАГАТЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

Іран заявив про готовність і надалі співпрацювати з МАГАТЕ

Попри поетапне скорочення Тегераном його зобов'язань у рамках ядерної угоди, Іран й надалі готовий тісно співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії, запевнив глава МЗС країни Джавад Заріф.

Мохаммад Джавад Заріф

Мохаммад Джавад Заріф (архівне фото)

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що іранський уряд і надалі тісно співпрацюватиме з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це глава МЗС Ірану сказав у неділю, 8 вересня, після зустрічі з виконуючим обов'язки генерального директора МАГАТЕ Корнелом Феруце, що відбулася цього дня в Тегерані.

Іранський урядовець зокрема наголосив, що в Тегерані очікують від МАГАТЕ подальшого професійного виконання своїх завдань незалежно від майбутнього політичного розвитку, передає агенція новин dpa з посиланням на іранське інформагентство IRNA.

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Іран не почувається зобов'язаним односторонньо дотримуватися угоди

Тим часом глава атомного відомства Ірану Алі Акбаром Салехі, котрий також зустрівся з нинішнім керівником МАГАТЕ, виступив на захист рішення іранського керівництва щодо поступового скорочення країною своїх зобов'язань у рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. За словами іранського посадовця, підписана 2015 року угода у Відні - не "вулиця з одностороннім рухом". Тож якщо інші п'ять країн-підписантів угоди, котрі поки не виходили з неї, а саме Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, не дотримуватимуться її положень, то Іран теж не зобов'язаний виконувати договір.

Нагадаємо, напередодні Іран повідомив про наступний етап скорочення своїх зобов'язань, передбачених ядерною угодою, розпочавши запуск 40 центрифуг типу IR-4 та IR-6 для збагачення урану.

МАГАТЕ здійснює контроль за дотриманням Іраном пунктів ядерної угоди.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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