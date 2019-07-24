 Іран затримав ще один ″іноземний″ танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

Іран затримав ще один "іноземний" танкер

Тегеран затримав у Перській затоці танкер, який перевозив "контрабандну нафту". Назву корабля та під прапором якої країни він йшов не повідомляють.

Іранські військові в Ормузькій протоці (архівне фото)

Іранські військові в Ормузькій протоці (архівне фото)

Іранське збройне формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) повідомив у неділю, 4 серпня, про затримання в районі Перської затоки "іноземного" нафтового танкера, який перевозив 700 тисяч літрів "контрабандного палива". Судно було затримано неподалік від портового міста Бушир ще 31 липня.

Ірнський державний телеканал та місцева агенція Fars з посиланням на предстаників КВІР повідомили, що семеро членів екіпажу корабля були затримані, а паливо - конфісковане. Інформації про те, під прапором якої країни йшов танкер, та про громадянство моряків поки не повідомляють.

"Це іноземне судно отримало паливо з інших кораблів та перевозило його до арабських держав Перської затоки", - заявив командувач КВІР Рамазан Зірахі, цитує агентство AP з посиланням на Fars.

DW.COM

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Це вже третє комерційне судно, затримане Іраном в районі Перської затоки за останні тижні. 19 липня КВІР затримав два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий супровід. Своєю чергою в Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для захисту судноплавства. На думку Тегерана, створення такої місії європейськими державами було б "ворожим сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напруженість". Наразі США також шукають союзників для протистояння Ірану в Перській затоці. 

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