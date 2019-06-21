 Іран застерігає США від наслідків за порушення повітряного простору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

Іран застерігає США від наслідків за порушення повітряного простору

Тегеран не потерпить порушень своїх кордонів і готовий реагувати на них, заявили в іранському МЗС. Там також висловили протест ОАЕ через американського дрона, який вилетів з їхньої території.

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Іран застеріг США від наслідків, якщо вони будуть порушувати повітряний простір країни. Тегерану все одно, що говорить або які рішення приймає американський президент Дональд Трамп, заявив у суботу, 22 червня, речник іранського МЗС Аббас Муссаві, передає іранська агенція Tasnim. "Важливо те, що ми не потерпимо порушення наших кордонів і на будь-яку небезпеку будемо послідовно реагувати", - наголосив він.

Водночас іранське МЗС викликало тимчасового повіреного в справах Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб висловити протест через те, що з бази ОАЕ вилетів американський безпілотник, котрий, як стверджують в Тегерані, порушив повітряний простір Ірану, повідомила агенція Irna.

"Ісламська Республіка не може прийняти факт, коли робиться пропозиція про надання засобів іноземним силам з метою порушення території Ірану", - заявив директор департаменту МЗС Ірану з Перської затоки Аліреза Енайаті. За його словами, країни "не можуть ухилятися від відповідальності в таких обставинах".

Напередодні в іранське МЗС у зв'язку з вторгненням в повітряний простір американського безпілотника також був викликаний посол Швейцарії, що представляє інтереси США в Ірані, Маркус Лейтнер.

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Внаслідок ударів США по Ірану могло загинути 150 людей, повідомив президент США Дональд Трамп. За його словами, він скасував удари, оскільки це було непропорційно збиванню Іраном американського дрона. (21.06.2019)

Як повідомлялось, 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Він вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.

Того ж дня президент Трамп повідомив, що у відповідь на збиття американського безпілотника вже був готовий обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".

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