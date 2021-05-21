Іран заперечує рішення суду в Канаді щодо збиття літака МАУ

Речник міністерства закордонних справ Ірану в п’ятницю, 21 травня, заявив, що вищий суд Онтаріо не мав юрисдикції приймати рішення щодо відшкодувань жертвам авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном у 2020 році.

"Всі знають, що канадський суд не має юрисдикції над цією авіакатастрофою", оскільки вона сталася за межами Канади, заявив речник МЗС Саід Хатібзаде. Також, за його словами, рішення суду "не базується на свідченнях очевидців", повідомляє агентство AFP.

Як повідомлялося, напередодні вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по літаку авіакомпанії МАУ незабаром після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року "були умисними". Базуючись на доказах, наданих позивачами, суддя Едвард Белобаба допустив, що збиття Іраном літака рейсу 752 було "актом тероризму".

Позов, який порушили на вимогу чотирьох людей, що втратили своїх рідних у цій авіакатастрофі, вимагає відшкодувати 1,5 мільйона доларів США (1,25 мільйона канадських доларів).

Відповідач - Алі Хаменеї

У цьому позові відповідачами зазначено верховного керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї, вищих командирів "Корпусу вартових Ісламської революції" та інших. При цьому сторону Ірану під час розгляду справи у суді ніхто не представляв і не захищав. Очікується, що канадський суд ухвалить рішення щодо виплати Іраном збитків на наступних засіданнях.

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Іноземні держави, як правило, не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але канадський закон від 2012 року обмежив цей імунітет для країн, які входять до списку спонсорів "терористичної діяльності", куди входить Іран. Того ж року Канада розірвала дипломатичні зв'язки з Іраном через підтримку Тегераном режиму Башара Асада в Сирії, його ядерну програму та погрози на адресу Ізраїлю.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня 2020 року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.