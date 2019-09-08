Іран відпустив затриманий британський танкер

Іран звільнив затриманий у середині липня в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero. Про це в понеділок, 23 вересня, заявив речник іранського уряду Алі Рабіі.
"Юридичну перевірку завершено, усі умови для того, аби відпустити танкер виконано, тож він може рухатися далі", - заявив речник уряду Ірану, цитує агентство AFP. За його словами, порушення приписів з боку судна "пробачили".
При цьому він не уточнив, чи залишив корабель територіальні води Ірану. Юридична перевірка справи танкера Stena Impero здійснювалася судом у місті Бендер-Аббас на півдні Ірану. Розгляд тривав 65 днів.
На початку вересня Іран з гуманітарних міркувань звільнив 7 з 23 членів екіпажу Stena Impero.
Як повідомлялося, загони Корпусу вартових ісламської революції затримали паливне судно Stena Impero в Ормузькій протоці 19 липня. У Тегерані стверджували, що причиною затримання судна стало порушення певних приписів судноплавства у Перській затоці. Затримання спричинило кризу у відносинах між державами перської затоки, а також посилило напруженість у протистоянні Тегерана із Вашингтоном та Лондоном. Затриманню британського танкера передував арешт у Гібралтарі іранського паливного судна, яке зрештою теж звільнили.
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Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
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Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк