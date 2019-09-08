 Іран відпустив затриманий британський танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Іран відпустив затриманий британський танкер

Затриманий ще в липні в Ормузькій протоці танкер Stena Impero звільнено. Утім, в уряді Ірану не повідомили, чи залишило судно територіальні води країни.

Танкер Stena Impero

Танкер Stena Impero

Іран звільнив затриманий у середині липня в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero. Про це в понеділок, 23 вересня, заявив речник іранського уряду Алі Рабіі.

"Юридичну перевірку завершено, усі умови для того, аби відпустити танкер виконано, тож він може рухатися далі", - заявив речник уряду Ірану, цитує агентство AFP. За його словами, порушення приписів з боку судна "пробачили".

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При цьому він не уточнив, чи залишив корабель територіальні води Ірану. Юридична перевірка справи танкера Stena Impero здійснювалася судом у місті Бендер-Аббас на півдні Ірану. Розгляд тривав 65 днів.

На початку вересня Іран з гуманітарних міркувань звільнив 7 з 23 членів екіпажу Stena Impero.

Як повідомлялося, загони Корпусу вартових ісламської революції затримали паливне судно Stena Impero в Ормузькій протоці 19 липня. У Тегерані стверджували, що причиною затримання судна стало порушення певних приписів судноплавства у Перській затоці. Затримання спричинило кризу у відносинах між державами перської затоки, а також посилило напруженість у протистоянні Тегерана із Вашингтоном та Лондоном. Затриманню британського танкера передував арешт у Гібралтарі іранського паливного судна, яке зрештою теж звільнили. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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