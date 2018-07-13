 Іран відповів на погрози Трампа застереженнями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Іран відповів на погрози Трампа застереженнями

Іран застеріг Сполучені Штати від блокування експорту пального з країни. Якщо Вашингтон це зробить, його чекатимуть серйозні наслідки, заявив Тегеран.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф закликав Вашингтон бути обережним

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф закликав Вашингтон бути обережним

Іран відреагував на останні погрози президента США Дональда Трампа. Тегеран відповість рівноцінними контрзаходами, якщо США спробують заблокувати експорт нафти з країни. "Якщо Америка захоче зробити серйозний крок у цьому напрямку, це, безсумнівно, зустріне реакцію і рівні контрзаходи з Ірану", - заявив у вівторок, 24 липня, речник міністерства закордонних справ країни, цитує агенція Reuters.

Як заявив іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф, Іран існує тисячоліття, і бачив падіння імперій, включно з власною. Про це він написав у Twitter увечері у понеділок, 23 липня. Заріф також закликав американського президента бути обережним.  

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не довіряє договорам, укладеним зі США, і не бачить сенсу у переговорах з Вашингтоном. (21.07.2018)

Президент США Дональд Трамп застеріг іранського президента від погроз у бік Сполучених Штатів та попередив про можливі наслідки. (23.07.2018)

На свої погрози у бік Ірану США отримають "сильну, неймовірну та прикру" відповідь, заявив у вівторок, 24 липня, начальник штабу Збройних сил країни Мохаммад Багері, цитує агенція IRNA.

Напередодні Трамп застеріг Іран від погроз у бік Сполучених Штатів та попередив про можливі наслідки. Це стало відповіддю на заяву іранського президента Хасана Роухані, який застеріг Трампа від подальшої ворожої політики проти Ірану. Він також попередив, що Іран може заблокувати одну з найважливіших нафтотранспортних артерій світу, що пролягає Ормузькою протокою.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає зокрема виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

  • Акція протесту в Тегерані

    Іран охопили протести

    Найбільші протести з 2009 року

    В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.

  • Демонстрант в Ірані

    Іран охопили протести

    Незадоволення високими цінами та політикою

    У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.

  • Протести в Тегерані

    Іран охопили протести

    Протести у Тегерані

    29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.

  • Протестувальники в Ірані

    Іран охопили протести

    Сотні затриманих

    На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.

  • Протести в Ірані - Протестувальники у Тегерані

    Іран охопили протести

    Перші загиблі

    На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".

  • Протести в Ірані - мешканці Тегерана зі смартфонами

    Іран охопили протести

    Telegram та Instagram - заблокували

    В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.

  • Протести в Ірані - Хасан Роухані

    Іран охопили протести

    Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку

    Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.

  • Протести в Ірані - аятолла Хаменеї

    Іран охопили протести

    Поява політичних слоганів

    Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.

  • Протести в Ірані

    Іран охопили протести

    Тривожна статистика

    Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.

    Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов


DW.COM

Іран охопили протести

В Ірані відбуваються найбільші акції протесту з 2009 року. Демонстранти вийшли на вулиці через незадоволення зростанням цін та зовнішньою політикою влади. (02.01.2018)  

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