Іран відповів на погрози Трампа застереженнями

Іран відреагував на останні погрози президента США Дональда Трампа. Тегеран відповість рівноцінними контрзаходами, якщо США спробують заблокувати експорт нафти з країни. "Якщо Америка захоче зробити серйозний крок у цьому напрямку, це, безсумнівно, зустріне реакцію і рівні контрзаходи з Ірану", - заявив у вівторок, 24 липня, речник міністерства закордонних справ країни, цитує агенція Reuters.

Як заявив іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф, Іран існує тисячоліття, і бачив падіння імперій, включно з власною. Про це він написав у Twitter увечері у понеділок, 23 липня. Заріф також закликав американського президента бути обережним.

На свої погрози у бік Ірану США отримають "сильну, неймовірну та прикру" відповідь, заявив у вівторок, 24 липня, начальник штабу Збройних сил країни Мохаммад Багері, цитує агенція IRNA.

Напередодні Трамп застеріг Іран від погроз у бік Сполучених Штатів та попередив про можливі наслідки. Це стало відповіддю на заяву іранського президента Хасана Роухані, який застеріг Трампа від подальшої ворожої політики проти Ірану. Він також попередив, що Іран може заблокувати одну з найважливіших нафтотранспортних артерій світу, що пролягає Ормузькою протокою.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає зокрема виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.