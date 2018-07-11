 Іран відмовляється від переговорів з США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

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Новини

Іран відмовляється від переговорів з США

Переговори з Вашингтоном ніяк не можуть вплинути на послаблення санкцій, заявив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Він нагадав, що його країна протистояла США протягом багатьох років.

Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї

Іран не піде на переговори зі США, оскільки це не вирішить існуючих проблем, заявив у неділю, 3 листопада, духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. "Наше найсерйозніше протистояння полягало в тому, щоб блокувати політичне повернення США до Ірану. Уникати переговорів - це один із шляхів блокування їх проникнення. Це означає, що в світі існує народ, який не визнає узурпації, тиранії і міжнародного диктату США", - написав він у Twitter.

Духовний лідер вважає, що переговори з Вашингтоном не вирішать нинішніх проблем країни. "Дехто вважає, що переговори розв'яжуть всі проблеми. Це на 100 відсотків неправда. Перед нами досвід Куби та Північної Кореї. Вони фотографувалися і навіть висловлювали любов до північнокорейських чиновників! Але вони навіть трохи не послаблять санкції", - зазначив Хаменеї.

Аятола додав, що Тегеран не припиняв боротьби з Вашингтоном протягом багатьох років. "Після перемоги (ісламської) революції протягом 41 року США чинили ворожі дії проти іранського народу. Звичайно, ми не демонстрували бездіяльності й робили все, щоб протистояти США, і в багатьох випадках нам вдалося загнати їх в кут", - написав він.

DW.COM

У спільній заяві ФРН, Великобританія та Франція визнали Іран відповідальним за атаки на НПЗ у Саудівській Аравії та закликали Тегеран до переговорів щодо своєї ядерної програми. (24.09.2019)

Санкції Вашингтона поширені на будівельний сектор Ірану. Також під заборону потрапили поставки Тегерану низки матеріалів. (01.11.2019)

Таку заяву духовний лідер Ірану зробив напередодні 40-ї річниці захоплення американського посольства в Тегерані. Тоді протестувальники вимагали від США видати шаха Мохаммеда Реза Пехлеві. Іран планує відзначити захоплення посольства проведенням організованої демонстрації.

Як повідомлялось, 31 жовтня США запровадили щодо Ірану санкції, дія яких поширюється на будівельний сектор Ісламської Республіки. Під заборону також потрапили поставки Тегерану низки матеріалів. Зокрема, Вашингтон має намір перешкодити Ірану в придбанні "стратегічних матеріалів для Корпусу вартових ісламської революції, будівельної галузі та програм з розповсюдження ядерної зброї", йдеться в документі.

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