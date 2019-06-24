 Іран відмовляється від низки зобов′язань за ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Іран відмовляється від низки зобов'язань за ядерною угодою

Тегеран не дочекався від європейських країн кроків з порятунку ядерної угоди, тому заявив про намір відмовитись від виконання ще низки її пунктів.

Атомна станція в Бушері

Атомна станція в Бушері

З 7 липня Іран має намір відмовитись від виконання частини зобов'язань за ядерною угодою. Про це у вівторок, 25 червня, заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, повідомляє іранська агенція "Фарс". За словами Шамхані, "європейські партнери по угоді недостатньо зробили, щоб врятувати цей договір".

Глава МЗС Франції заявив про "серйозну помилку" Ірану

У той же день міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив Тегеран, що той робить "серйозну помилку", порушивши ядерну угоду 2015 року у відповідь на тиск з боку США. "Французька, німецька та британська дипломатія повністю мобілізовані, щоб дати зрозуміти Ірану, що це не в його інтересах", - заявив глава французького МЗС в парламенті.

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Європейцям та їхнім пропозиціям не варто довіряти так само, як і США, вважає духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Водночас він не закликає поривати відносини з ЄС. (08.02.2019)

Європейські країни повинні й надалі купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. (23.05.2018)

В середині травня Іран офіційно припинив дотримуватися деяких зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Іранська влада попередила, що якщо світові держави протягом 60 днів не зроблять кроків для захисту іранської економіки від американських санкцій, Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня. Євросоюз і глави МЗС ФРН, Франції і Великобританії заявили, що вони, як і раніше, дотримуються договору з Іраном, однак не мають наміру приймати ультиматуми від Тегерана.

Нагадаємо, угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.  

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