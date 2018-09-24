Іран відкинув закиди Ізраїлю щодо таємного ядерного складу

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф в п'ятницю, 28 вересня, спростував заяви Ізраїлю, нібито поблизу Тегерана розташовано секретний ядерний об'єкт.

"Жодне художнє шоу не відверне увагу від того факту, що Ізраїль - єдиний режим в регіоні із *секретною* і *неоголошеною* програмою розробки ядерної зброї, включаючи *наявний арсенал ядерної зброї*. Прийшов час Ізраїлю зізнатися і показати свою нелегальну програму ядерної зброї міжнародним інспекторам", написав глава іранського МЗС в Twitter.

Таємний склад поблизу Тегерана

Про наявність в Ірану засекреченого складу з тоннами ядерної зброї і боєприпасів заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, виступаючи напередодні у четвер, 27 вересня, на Генеральній асамблеї ООН. За версією ізраїльських спецслужб, йдеться про об'єкт, на якому можуть зберігатися близько 15 контейнерів з обладнанням і матеріалами загальною вагою близько 300 тонн.

У квітні Нетаньяху заявляв, що в розпорядженні ізраїльських спецслужб є багато матеріалів, зокрема, 55 тисяч документів і 183 CD-диски з "ядерних архівів" Ірану. За версією Нетаньяху, Тегеран вів розробку ядерних озброєнь в рамках засекреченого "проекту Амад". Прем'єр Ізраїлю висловив готовність надати документи для ознайомлення представникам інших держав і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За словами політика, ізраїльські спецслужби уже поділилися відповідними розвідувальними даними зі своїми американськими колегами.